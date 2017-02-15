Санкційна політика Вашингтона щодо Росії залишається чинною – Мнучин

Чільні посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа ще раз підтвердили, що санкції, запроваджені щодо Росії, далі незмінні.

Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишається на нинішньому рівні.

«Нинішні санкційні програми залишаються чинними», – заявив 14 лютого на брифінгу у Білому домі Мнучин, відомство якого відповідає за виконання санкцій.

Цю позицію підтвердив і речник Білого дому Шон Спайсер. Він наголосив, що в санкційній політиці США щодо Росії наразі нічого не змінюється.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців».

США в координації з ЄС та іншими країнами Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам на Донбасі. Кремль заперечує причетність до постачання на Донбас зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців», і твердить про «законність» захоплення Криму всупереч міжнародному праву.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна. Він також припускав можливість у разі обрання послабити чи й скасувати санкції щодо Росії.

Нещодавно представниця США в Організації Об’єднаних Націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ситуація на сході України. Гейлі також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що, допоки Крим не буде повернений Україні, запроваджені через це санкції проти Росії залишаться у силі. Однак вона не згадувала про долю санкцій, запроваджених через агресію Росії на Донбасі.

Речник Білого дому Шон Спайсер 8 лютого підтвердив цю позицію: скасування санкцій щодо Криму неможливе, доки Росія не залишить півострів, але про майбутню долю решти санкцій США щодо Росії нині говорити передчасно.

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