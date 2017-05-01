Бойовик, який воював проти ЗСУ на Донбасі, тепер служить в Армії США на Гаваях - The Washington Post

29-річний Гійом Кувельє, який брав участь у бойових діях проти Збройних сил України на боці бойовиків у 2014-му та 2015-му роках, у 2017-му році успішно пройшов курс молодого бійця Армії США та розпочав службу у лавах цього підрозділу збройних сил Америки. Кувельє зараз проходить службу на Гавайських островах. На це вказує стаття опублікована виданням The Washington Post.

"Бойовий шлях" Кувельє на Україні було задокументовано на відео. Він зокрема фігурує у стрічці Polite People, "Ввічливі люди", яка доступна на Amazon.com та сюжетах присвячених діяльності міжнародних підрозділів найманців та бойовиків з різних країн світу, які прибували на Донбас підтримувати т.з. "республіки".

У стрічці Polite People, Гійом розповідає, що прибув до України без сприяння з боку Росії, самостійно через західний кордон держави після того, як Росія відмовила йому у в'їзді через невідповідність візи

У стрічці Polite People, Гійом розповідає, що прибув до України без сприяння з боку Росії, самостійно через західний кордон держави після того, як Росія відмовила йому у в'їзді через невідповідність візи. В Україні Гійом побував у Києві та Харкові, а до зони бойових дій разом з іншими іноземцями, які прагнули долучитись до лав бойовиків, пробрався удаючи журналіста та студента.

Інформацію про Кувельє надає і український сайт "Миротворець".

Lenta.ru писала у 2014-му, що Кувельє розповів, що витратив власні кошти, щоб дістатись Донбасу.

Кувельє розповідав у стрічці Polite People, що воював на боці про-російських сил тому, що Росія для нього уособлює силу спротиву та служить взірцем здорового суспільства заснованого на традиційних цінностях, патріотизмі та ін.

За інформацією видання, в Армії США не були поінформовані про минуле Гійома, який має подвійне громадянство Франції та США. Щодо нього розпочато внутрішнє розслідування.

Речник Армії США заявив виданню, що службу часто забороняють тим, хто раніше продемонстрував екстремістські погляди, чи дії.

“У разі, якщо офіційний представник Армії встановлює, що бажаючий вступити на службу відповідає стандартам Армії США, посадовець може у виняткових випадках дозволити тому, хто спокутував помилки минулого, служити своїй країні. Але у багатьох участь у банд формуваннях, або екстремістській діяльності нівелює шанси стати військовослужбовцем", - наводить слова речника Армії США The Washington Post.

Видання зв'язалось із Кувельє і той підтвердив, що служить в Армії США, але наголосив, що змінив свої погляди, хоче порвати із минулим і прагне захищати "свою країну та її Конституцію"

Стаття у The Washington Post відзначає, що Кувельє мав стосунок до середовища крайньоправих політичних сил у Франції, а після України зумів перебратись до північного Іраку, де виступив на боці курдських сил.

Видання зв'язалось із Кувельє і той підтвердив, що служить в Армії США, але наголосив, що змінив свої погляди, хоче порвати із минулим і прагне захищати "свою країну та її Конституцію".

Він також заявив, що публікація інформації про його минули поставить під загрозу його кар'єру в Армії США та послужить тим, хто хоче осоромити збройні сили Америки. Він просив журналістів не публікувати статтю.

У згаданій вищі документальній стрічці демонструється спільна фотографія Кувельє із ватажком бойовиків Гіркіним. Себе Кувельє характеризував як французького націоналіста, прихильника націонал-соціалізму.

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