Бойовики «Ісламської держави» здійснили атаку на табір біженців на сирійсько-іракському кордоні

В ході несподіваної атаки бойовиків «Ісламської держави» неподалік табору біженців, що на сирійському боці кордону з Іраком, загинуло понад 20 цивільних. Про це повідомила правозахисна організація Syrian Observatory for Human Rights.

Представник організації Рамі Абдель заявив: «Щонайменше п’ять нападників-смертників підірвали себе в середині і назовні табору для іракських біженців і перерміщених сирійців».

Курдські та сирійські джерела првідомили, що чимало із жертв перебували в тимчасовому таборі після того, як вони втекти з районів боїв у Сирії і контрольованих ісламістами районів Іраку.

Після атаки спалахнули важкі бої між екстремістами «Ісламської держави», бійцями угруповання Сирійські демократичні сили та коаліцією сирійських і арабських військ. Повідомлено, що були жертви.

Підтримувані Сполученими Штатами Сирійські демократичні сили перебрали контроль над районами північної Сирії від бойовиків «Ісламської держави». Останнім часом Сирійські демократичні сили звільнили більшість стратегічного містечка Табка у долині Євфрату.

Табка – це важливий опорний пункт «Ісламської держави». Він розташований приблизно за 40 кілометрів на південний схід від неофіційної столиці «ісламського халіфату» міста Ракка.

В Іраку бойовики «Ісламської держави» ведуть бої з іракськими військами та їх союзниками. Вони й далі контролюють західну частину Мосула, який є другим за величиною іракським містом.

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