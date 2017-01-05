Міністр оборони США: Трамп повинен співпрацювати з НАТО, водночас утримуючи Росію відповідальною в Сирії

Міністр оборони США Ештон Картер переконаний, що адміністрація новообраного президента Дональда Трампа повинна підтримувати партнерські відносини з НАТО і союзниками в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, водночас утримуючи Росію відповідальною за її заявлену місію боротися з терористами в Сирії і допомогти покласти край війні.

Рекомендації надійшли у звіті, який Картер, як й інші міністри кабінету, підготували, щоб виділити головні досягнення своїх відомств за вісім років президентства Барака Обами. Документи, разом із листом Обами, оприлюднили в четвер, за два тижні до того, як Трамп ввійде в Білий дім.

Картер підкреслив відповіді США на російську анексію Криму в 2014 році, в тому числі активізацію спільних військових навчань та попереднє розгорнення обладнання в регіоні.

«Сполучені Штати повинні продовжувати свою співпрацю з НАТО – альянсом принципових членів-однодумців, підтриманих силою – в цілях забезпечення подальшого прогресу, а також стримування і захисту від російської агресії в Європі», зазначив міністр.

Росія запустила свою військову операцію в Сирії наприкінці 2015 року на підтримку президента Башара аль-Асада – крок, який, як підкреслив Картер, тільки зробив конфлікт там «небезпечнішим і насильницьким, а також потенційно тривалішим».

Сирійські сили здобули великі перемоги над угрупованнями повстанців з того часу, як Росія почала підтримувати їх, у тому числі встановила повний контроль над містом Алеппо минулого місяця. Росія вступила в конфлікт стверджуючи, що вона там для боротьби з терористами, але багато російських авіаударів були направлені на райони, контрольовані помірними силами опозиції.

Картер також зосередився на Ірані, заявивши, що іранська підтримка Асада, воєнізованого угрупування Гезболла в Лівані та повстанців Хуті в Ємені є прикладами «згубного впливу» Ірану на Близькому Сході.

Він також вказав на угоду, яку Іран досяг з групою шести світових держав щодо стримування ядерної програми країни в обмін на пом’якшення санкцій. Союзник США Ізраїль засудив операцію, і Трамп висловив свою незгоду, в тому числі назвавши угоду «найгіршою з усіх, яких досягали шляхом переговорів».

«Міжнародне агентство з атомної енергії підтвердило, що Іран дотримується своїх міжнародних зобов'язань, і це в наших інтересах підтримати угоду, щоб перевірити ядерні амбіції Ірану», наголосив Картер.

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