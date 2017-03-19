Держсекретар США говорив з президентом Китаю про початок нової ери у відносинах

Держсекретар США Рекс Тіллерсон завершує своє азійське турне візитом до Китаю, де він зустрівся з Президентом країни Сі Цзіньпінем. Сторони говорили про початок нової ери у двосторонніх відносинах.

«Президент Трамп дуже цінує контакти, які вже відбулися між Вами…, особливо довгу телефонну розмову, під час якої відбувся плідний обмін думками відносного того… як Китай бачить розвиток своїх відносини зі США та президентом Трампом. Президент дуже хоче покращити це розуміння та чекає на можливість приїхати з візитом», заявив держсекретар Тіллерсон.

За непідтвердженими даними, президент Трамп планує зустрітися з китайським колегою у Флориді вже наступного місяця.

Перед візитом до Китаю, Тіллерсон відвідав Японію та Південну Корею. Серед інших питань, особливу увагу було приділено ядерній загрозі з боку КНДР.

Тим часом, Північна Корея в неділю повідомила про тестування нового потужного ракетного двигуна. Лідер КНДР Кім Чен Ін назвав випробування успішним та пообіцяв, що скоро «світ побачить важливість сьогоднішньої епохальної перемоги».

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