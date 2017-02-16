Тіллерсон: США могли б співпрацювати з Росією за певних умов

Державний секретар Рекс Тіллерсон США заявив, що Вашингтон міг би співпрацювати з Росією за певних умов.

«У час, коли ми шукаємо спільного ґрунту, ми сподіваємося, що Росія дотримуватиметься зобов’язань, що виникають з Мінських угод, і докладатиме зусиль для послаблення насильства в Україні, сказав Тіллерсон у Бонні, де зустрічаються міністри закордонних справ Великої двадцятки.

Тіллерсон зробив таку заяву після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Ще до зустрічі Лавров заявив, що Росія не втручається у внутрішні справи інших країн.

Згідно з Мінськими угодами від 2015 року, Україна, Росія і підтримувані Москвою сепаратисти погодилися припинити кризу в Україні і розпочати відведення важкої зброї від лінії розмежування. Рік раніше Росія кілька разів вторгнулася на територію України і анексувала Кримський півострів.

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