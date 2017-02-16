Завдання Пенса в Європі: з’ясувати бачення Трампом зовнішньої політики США

У Європі сподіваються почути, чого очікувати від Білого дому Дональда Трампа
Під час свого візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки наприкінці цього тижня, віце-президент США Майк Пенс зустрінеться з союзниками Сполучених Штатів. Мета візиту - внести ясність у закордонну політику США.
Очікується, що Майк Пенс обговорить з європейськими партнерами низку важливих питань, в тому числі озвучить позицію США щодо Росії.
Поїздка віце-президента США проходить на тлі відставки радника з національної безпеки Майкла Флінна після повідомлень про те, що він обговорював питання санкцій, накладених Вашингтоном на Москву, з послом Росії в США.
Ще до відставки Флінна Дональд Трамп заявляв про необхідність нормалізації відносин з Москвою. Це стривожило не тільки американських законодавців, але і викликало неоднозначну реакцію з боку союзників США по НАТО. Трамп назвав Альянс «застарілим» і сказав, що країни-члени НАТО не платять справедливу ціну за свій захист з боку США.
Деякі європейські лідери зустріли новину про відставку Флінна з полегшою. Колишнього радника з національної безпеки президента США в Європі розцінювали як прихильника тісніших зв'язків з Москвою, а також як противника ядерної угоди між Заходом та Іраном.
У Європі - напередодні низки важливих виборів - побоюються, серед іншого, що Білий дім Трампа може активно пропагувати розчленування Європейського Союзу. Про це у розмові з кореспондентами в Берліні заявив Вольфґанґ Ішинґер, голова Мюнхенської конференції з безпеки. Європейський дипломат сподівається, що віце-президент США дасть ясно зрозуміти, що розпад ЄС не є метою політики Білого дому.
суперечливі повідомлення
Майк Пенс може виявитися просто не в змозі чітко накреслити чимало деталей політики Трампа, з огляду на останні події в його команді із зовнішньої політики. Однак віце-президент США може розповісти про плани Білого дому напередодні травневого саміту НАТО, який планує відвідати Дональд Трамп.
«Я думаю, що з точки зору адміністрації - це можливість зробити дуже важливу офіційну заяву про її зовнішню політику, а також про її політику стосовно Європи», - прокоментував візит Майка Пенса Александр Вершбоу, колишній посол США в Росії.
Білий дім до цих пір не ознайомився з текстом виступу Майка Пенса.
Заяви віце-президента США з приводу російського вторгнення в Україну, будуть уважно проаналізовані, щоб зрозуміти, чи погодиться президент США скасувати економічні санкції заради досягнення інших цілей в сфері безпеки, сказав Вершбоу.
Суперечливі заяви Трампа з приводу НАТО викликали замішання у Європі. «Хвилину тому НАТО був застарілим, а через мить він (Дональд Трамп – ГА) любить НАТО. Хвилину тому НАТО є перешкодою і нічого не робить для боротьби з тероризмом - наступної миті - НАТО є центральним елементом цієї глобальної боротьби», - сказав адмірал ВМС США у відставці, екс-голова європейського командування США і НАТО Джеймс Ставрідіс.
Він додав, що Майк Пенс є людиною, у якого більш спокійний тон у спілкуванні:
«Це його характер: він спокійний, зосереджений, уважний, до нього з повагою у США ставляться і республіканці, і демократи».
Після відходу Флінна європейські чиновники висловили надію, що віце-президент США Майк Пенс, міністр оборони Джим Маттіс і держсекретар Рекс Тіллерсон домінуючими гравцями в закордонній політиці Трампа.
Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрінеться з лідерами країн «Великої двадцятки» (G20) в німецькому Бонні, а міністр оборони США Джим Маттіс вже зустрівся з союзниками по НАТО і нагадав їм, що ті повинні виконувати взяті на себе зобов'язання щодо збільшення військових витрат.
Джон Келлі - міністр внутрішньої безпеки США - також буде присутній на конференції в Мюнхені і проведе низку двосторонніх зустрічей зі своїми іноземними колегами.
За повідомленням українських ЗМІ, за лаштунками Мюнхенської конференції з безпеки віце-президент США Пенс зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.
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