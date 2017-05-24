Президент Трамп запевнив Папу Римського Франциска в прагненні до миру

Президент США здійснює першу закордонну поїздку, в ході якої він також зустрічався з лідерами мусульманських країн і зробив зупинку в Ізраїлі

Папаа Римський Франциск прийняв президента США Дональда Трампа на розширеній аудієнції, що тривала близько 30 хвилин.



Американський лідер приїхав до Ватикану в рамках першого закордонного візиту, в ході якого він побував в центрах трьох світових релігій.





На своїй першій зустрічі Трамп і Франциск потиснули один одному руки.

«Це дуже велика честь, - сказав Трамп лідеру Римо-католицької церкви після того, як вони сіли в приватному папському кабінеті-бібліотеці.



Після закритої аудієнції в Апостольському палаці відбулася коротка зустріч за участю інших членів американської делегації. На ній були присутні перша леді Меланія Трамп, держсекретар Рекс Тіллерсон, радник з національної безпеки Герберт Реймонд Макмастер, дочка Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, які є офіційними радниками президента.



На цій зустрічі відбувся обмін подарунками.



«Це подарунок для Вас. Це книги Мартіна Лютера Кінґа. Думаю, вони Вам сподобаються», - сказав президент Франциску.





У свою чергу Папа Римський подарував Трампу медаль, зроблену римським художником. Він пояснив, що на ній зображено оливкове дерево, яке є символом миру.



«Нам потрібен мир», - відповів президент.



«Я підписав це особисто для Вас», - сказав Франциск.

Крім того, Франциск дав Трампу підписану копію свого послання миру 2017 року із назвою: «Ненасильство - стиль політики для миру» та копію його енцикліки 2015 року про необхідність захисту навколишнього середовища від наслідків зміни клімату.

«Добре, я прочитаю їх», -пообіцяв Трамп.

Наприкінці зустрічі Трамп сказав Папі Римському: «Спасибі, спасибі. Я не забуду те, що Ви сказали».

Далі на порядку денному Трампа: переговори з президентом Італії Серджіо Маттареллою і прем’єр-міністром Паоло Джентілоні.

До Італії Трамп прилетів з Ізраїлю, де закликав сторони конфлікту на Близькому Сході досягти компромісу заради миру.

З Рима американський президент полетить до Брюсселя для переговорів із керівниками Європейського Союзу і НАТО.

Потім він знову повернеться в Італію, де 25 травня візьме участь у саміті «Великої сімки» на Сицилії.

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