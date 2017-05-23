Президент Дональд Трамп і перша леді Меланія прибули до Італії

Після відвідин Ізраїлю президент Дональд Трамп прибув до Рима. В середу він матиме зустріч з Папою Римським Франциском і проведе розмови з італійськими лідерами.

Італійське телебачення передало репортаж про прибуття американського президента з першою леді Меланією в аеропорт імені Леонардо да Вінчі.

Після проведення менше доби в Римі, президент і супроводжуючі його особи відбудуть до Брюсселя для переговорів з керівниками Європейського Союзу і НАТО. Проте він повернеться до Італії в четвер на зустріч лідерів семи провідних індустріальних країн.

В ході поточного турне президент Трамп спочатку відвідав Саудівську Аравію, де провів розмови з лідерами країни-господаря та керівниками інших країн регіону. Опісля відбув до Ізраїлю, де значну увагу приділив врегулюванню близько-східного конфлікту. Крім зустрічі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу, американський лідер провів розмови з палестинським президентом Махмудом Аббасом. В Ізраїлі він відвідав меморіал жервам Голокосту Яд ва-Шем. Він також висловив оптимізм щодо перспективи врегулюваня конфлікту між Ізраїлем і палестинцями.

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