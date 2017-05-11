Росія: обережний оптимізм після зустрічі Лаврова з Трампом

Представник президента Путіна заявив, що зустріч міністра закордонних справ Сергія Лаврова з президентом Трампом була «надзвичайно позитивна». Дмитро Пєсков заявив репортерам, що Росія з обережним оптимізмом розцінює перспективи покращення відносин із Сполученими Штатами, але додав, що багато ще треба зробити.

Ці коментарі надійшли наступного дня після того, як Трамп запросив Лаврова до Білого дому на розмови, які головним чином зосереджувались на питанні Сирії.

«У мене була дуже добра зустріч з Лавровим. Я думаю, що це була дуже, дуже добра зустріч», сказав Трамп репортерам після зустрічі.

Трамп подав лише декілька подробиць про свої дискуксії з російським дипломатом. «Я думаю, що ми досягнемо успіху, якщо йдеться про Сирію, сказав він. – Я думаю, що події, які відбуваються, дуже, дуже, дуже позитивні. Ми зупинимо вбивства і смерть».

Американські й російські офіційні особи заявили, що продовжуються розмови про можливу зустріч між Трампом і Путіним при нагоду саміту Великої двадцятки в Німеччні у липні.

У заяві Білого дому про зустріч також підкреслюється бажання Трампа будувати сильніші взаємні відносини з Москвою в різних питаннях:

«Президент порушив питання України і висловив зобов’язання своєї адміністрації брати участь у розв’язці конфлікту, а також підкреслив відповідальність Росії щодо повного запровадження Мінських угод. Він також порушив тему ширшої співпраці для розв’язки конфліктів на Близькому Сході та в інших регіонах світу».

У зверненні до репортерів у російському посольстві після зустрічі Лавров говорив більш конкретно:

«Ми говорили детальніше про Сирію в контексті пропозицій, які висунуто, що стосуються створення районів «деескалації», сказав він. – Ми дійшли спільної думки щодо того факту, що це повинен бути крок, який буде внеском до припинення насильства на всій території Сирії. Це буде крок до вругулювання гуманітарних проблем».

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