Президент Дональд Трамп і прем’єр-міністр Сіндзо Абе поєднують ділові розмови з приємністю

Президент Дональд Трамп і прем’єр-мінісістр Японії Сіндзо Абе поєднують ділові справи з приємністю під час другого дня багатоденної зустрічі у Флориді.
Наступного дня після того, як Трамп проголосив у Білому домі дружбу між обома країнами, яка є наріжним каменем миру у Східній Азії, обидва лідери грали в гольф неподалік маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Пальм-Біч.
На суботу заплановано більше дискусій за столом у різних маєтках Трампа.
Перед тим, які відбути до Флориди в п’ятницю по полудні, обидва лідери розпочали розмови в Білому домі, які дали їм можливість посилити давно досягнуту угоду про безпеку і поширити взаємні економічні відносини.
У п’ятницю Абе сказав, що він і Трамп досягли угоди про нові рамки економічних розмов. Серед тем дискусії мала бути торговельна угода, відома як Трансатлантичне партнерство. Трамп заявив, що будь-які торговельні відносини мусять бути «вільні, справедливі і взаємні».
Абе висловив надію, що приватний і громадський інвестиційний пакет в американську економіку створиьь тисячі нових робочих місць.
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