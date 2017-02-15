Білий дім: Трамп знав про контакти Флінна з послом РФ вже кілька тижнів

Прес-секретар Шон Спайсер зазначив, що президент не вбачає порушень закону в розмовах Флінна з російським послом



Президент Дональд Трамп близько трьох тижнів тому дізнався про те, що колишній радник з національної безпеки Майкл Флінн вводив в оману віце-президента з приводу його контактів з російським послом.



Про це повідомив представник Білого дому.



Прес-секретар президента Шон Спайсер повідомив, що Трамп і його найближчі радники «аналізували і оцінювали» цю інформацію «щодня протягом декількох тижнів», перш ніж Флінна змусили подати у відставку ввечері в понеділок.



Спайсер також повідомив, що Трамп був «негайно» проінформований 26 січня про контакти Флінна з російським послом Сергієм Кисляком до вступу нового президента на посаду.



Перед інавгурацією 20 січня нинішній віце-президент Майк Пенс, виступаючи в програмі Face the Nation на каналі CBS повідомив, що Флінн і Кисляк не обговорювали санкцій, запроваджені проти Росії у зв'язку з її роллю в українській кризі.



Пенс також повідомив, що Флінн і Кисляк «не обговорювали жодних питань», пов'язаних з рішенням адміністрації Барака Обами видворити кілька десятків російських дипломатів, прийнятим в кінці грудня.



Дипломати були відправлені додому в зв'язку з повідомленнями про російські кібератаки, спрямовані проти Демократичної партії Гілларі Клінтон в ході президентської передвиборної кампанії 2016 року.



Відповідаючи на запитання журналістів про 18-денний проміжок між 26 січня, коли було проведено брифінг для Трампа, і відставкою Флінна в понеділок, Спайсер сказав: «Президент прийшов до висновку, що він більше не довіряє раднику з національної безпеки».



Спайсер також повідомив, що Трамп був задоволений розмовою Флінна з російським дипломатом. За словами прес-секретаря, президент зробив висновок, що в їх розмовах не було нічого неправомірного, хоча в той момент Флінн був приватною особою.



Розмови, схожі на контакти Флінна і Кисляка, можливо, були порушенням американського закону, який забороняє приватним особам вести дипломатичну роботу з іноземним урядом, оскільки Трамп ще не вступив на посаду.



Спайсер зазначив, що Білий дім прийшов до висновку, що контакти Флінна з Росією не є юридичною проблемою, а стосeються недостатньої довіри.

Він іпдкреслив, що довіра президента до Флінна знизилася настільки, що «ми прийшли до висновку, що треба щось міняти».

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