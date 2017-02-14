Білий дім: Трамп жорсткий щодо Росії, захоплення Криму дозволила адміністрація Обами

Трамп очікує від Росії деескалації насильства та повернення Криму, а захоплення Криму відбулося за адміністрації Барака Обами. Про це, коментуючи ситуацію навколо відставки радника президента США з питань національної безпеки Майкла Флінна, заявив речник Білого дому Шон Спайсер.
Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду деескалації насилля в Україні і повернення Криму
Спайсер заявив, що президент попросив Флінна піти у відставку після того, як стало відомо, що останній викривив суть своєї розмови із послом Росії у США Кисляком, яка відбулась у грудні. Флінн, всупереч повідомленням у ЗМІ та витокам із спецслужб США, які здійснювали прослуховування розмови, наполягав, що не піднімав питання санкцій щодо Росії у розмові. Проте кількість доказів протилежного постійно зростала.
Флінн зокрема заявив віце-президенту США, що розмова з Кисляком не торкнулась санкцій.
"Довіра між президентом та генералом Флінном була підірвана до такого рівня, що він відчував, що зміни необхідні. Президент переживав, що генерал Флінн дезінформував віце-президента та інших. Він також переживав про це у світлі чутливої інформації, з якою має справа людина в позиції радника з нацбезпеки, відносно Китаю, Північної Кореї та Близького Сходу. Президент мусить мати повну та непохитну довіру до людини в цій позиції", - заявив Спайсер.
Іронія цієї ситуації полягає в тому, що президент діяв жорстко відносно Росії. Він продовжує піднімати питання Криму, який попередня адміністрація дозволила Росії захопити
"Рівень довіри, який змінювався та підривався у результаті цієї ситуації та низки інших сумнівних випадків – саме це змусило президента попросити генерала Флінна подати у відставку ", - відзначив речник Білого дому.
При цьому він наголосив, що юристи Білого дому, проаналізувавши ситуацію, дійшли висновку, що вчинок Флінна не вимагав негайних наслідків з точки зору права.
Водночас Спайсер підкреслив, що ситуація навколо Флінна не має затьмарити реалій політики Трампа щодо Росії, яка, за словами Спайсера, є "жорсткою".
"Іронія цієї ситуації полягає в тому, що президент діяв жорстко відносно Росії. Він продовжує піднімати питання Криму, який попередня адміністрація дозволила Росії захопити. Посол США в ООН, призначений президентом, Ніккі Гейлі стояла перед Радою Безпеки ООН у свій перший день і рішуче засудила російську окупацію Криму", - сказав Спайсер.
"Як тоді сказала посол Гейлі, цитую – жахлива ситуація у Східній Україні вимагає чіткого та сильного засудження російських дій. Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що він очікує від російського уряду деескалації насилля в Україні і повернення Криму. У той же час він хоче і цілком очікує встановити дружні відносини з Росією, на відміну від попередніх президентів, щоб ми могли вирішити багато проблем, які стоять перед світом, такі як загроза ІДІЛ і тероризм", - також наголосив речник Білого дому.
Дивіться також: У США прокотились акції протестів проти права жінок на аборти та контрацепцію
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum