Трамп: республіканська програма медичного страхування «чудова». Її доля в Конгресі – непевна

Президент Дональд Трамп заявив, що нова республіканська система медичного страхування «чудова». Проте вважається, що її доля в Конгресі непевна.

У вівторок у коментарі на сторінці у Twitter Трамп висловив думку, що нинішній закон, відстоюваний колишнім президентом Обамою – це «повна і суцільна катастрофа», яка «швидко занепадає із середини.

Новий президент заявив, що він працює над системою, яка сприятиме конкуренції серед продуцентів медикаментів, щоб зменшити кошти дорогих ліків, і щоб дозволити продаж медичного страхування у різних штатах у надії, що вдасться зменшити кошти страхувальних оплат.

«Ціни для американців будуть нижчі», заявив Трамп, пишучи про кошти медикаментів.

Республіканці протягом довгого часу намагалися закон закон про медичне страхування, загально відомий як Obamacare. Проте нова пропозиція, просувана республіканськими лідерами Конгресу, негайно викликала атаки з боку консервативних республіканців і в Палаті представників, і в Сенаті, включно з глузливими коментарями з боку демократичних законодавців, які хочуть зберегти Obamacare.

Республіканські критики пропозиції своїх лідерів висміяли її та назвали Obamacare Little. Вони кажуть що вона надто подібна до закону, який вони обіцяли своїм виборцям, що буде відмінений.

«Я не бачу тут будь-якої значної зміни», сказав один з консервативних республіканських критиків конгресмен Джим Джордан. – Це Obamacare в іншій формі».

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