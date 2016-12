«Я здобув би перемогу над Трампом» – переконаний Обама

Президент США переконаний в правильності свого бачення курсу країни



Президент США Барак Обама висловив упевненість в правильності свого бачення розвитку країни і в тому, що якби він взяв участь в президентських виборах втретє, то зміг би здобути перемогу над Дональдом Трампом.



В опублікованому в понеділок інтерв'ю, яке Обама дав своєму колишньому раднику Дейвиду Аксельроду, президент сказав: «Я впевнений у своєму баченні, оскільки якби я ще раз взяв участь в президентських перегонах і мав можливість підготувати свою кампанію, то зміг би мобілізувати велику частину американського народу для її підтримки».



Обама високо оцінив кандидата від демократів Гілларі Клінтон, однак піддав її кампанію критиці за надмірну обережність. «Я думаю, що коли вам здається, що ви перемагаєте, то - як і в спорті, - ви граєте обережніше», - сказав президент в подкасті The Axe Files Дейвида Аксельрода.



Президент США висловив захоплення Клінтон, заявивши, що вона «прекрасно виступала в дуже складних умовах». Разом з тим він підкреслив, що кампанія Клінтон не була досить напористою.



«Ми (демократи) не змогли досягти необхідного успіху в роботі на місцях - не тільки з точки зору аспектів сухого політики - що ми стурбовані долею цих громад, що ми переживаємо за них, - уточнив Обама. - Я маю на увазі місцеві вибори, вибори на рівні штатів, вибори до шкільних та місцевих рад, вибори в законодавчі збори штатів - а не уявлення, що ми зможемо досягти успіху як-небудь, за допомогою відмінного набору заходів прогресивної політики, про які ми розповідаємо редколегії The New York Times».



Президент США також виступив на захист своєї політичної спадщини, зазначивши, що перемога Трампа не означає поразку його (Обами) уявлень про курс, яким повинна йти країна.



«Очевидно, що після цих виборів і перемоги Трампа багато стали припускати, що це була свого роду фантазія», - сказав Обама.

«Але я стверджую, - продовжував він, - що, хоча зрушення в політичній культурі дійсно сталося, більшість американців розділяє переконання в тому, що Америка - терпима, різноманітна, відкрита, повна енергії і динамізму країна».



Барак Обама залишить Білий дім менш, ніж через місяць, і в інтерв'ю Аксельроду він розповів про свої плани на майбутнє: президент має намір працювати над розвитком «нового покоління лідерів, організаторів, журналістів, політиків».

«Я бачу в Америці і в усьому світі цих двадцятирічних-тридцятирічних людей, талановиту молодь, сповнену ідеалізму, - сказав він. - Питання в тому, як ми їх об'єднаємо? Як ми забезпечимо їх інструментами, які дозволять їм досягти прогресивних змін? Я хочу використовувати мій президентський центр в якості механізму для розвитку цього нового покоління талантів».



Барак Обама підкреслив, що не хоче бути людиною, яка відпочиває на своїх лаврах.

Тим часом - новообраний президент Дональд Трамп на сторінці в Twitter прокоментував твердження Обами про перемогу над ним, висловивши впевненість, що цього б не сталося. Він знову перерахував те, за що критикував Обаму та демократів під час своєї передвиборчої кампанії – вивезення робочих місць за кордон, ІДІЛ та Obamacare.

Дивіться також: Як відсвяткували Різдво перші особи США