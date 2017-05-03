Лідером вільного світу є Меркель, а не президент США - оглядачі про Сочі, Трампа, Путіна

Саме канцлер Німеччини Ангела Меркель на сьогоднішній день є лідером вільного світу. Про це заявив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, експерт впливового аналітичного центру Brookings Institution (Вашингтон).

"У вівторок лідер вільного світу мала складні дискусії із Володимиром Путіним. Інші новини - Путін поговорив телефоном з президентом США Трампом", - написав колишній дипломат у Twitter напередодні.

У вівторок лідер вільного світу мала складні дискусії із Володимиром Путіним. Інші новини - Путін поговорив телефоном з президентом США Трампом

Лідером вільного світу (тобто країн, які серед інших сповідають демократію, повагу до прав та свобод людини як провідну цінність - прим. ГА) традиційно називають президента США, оскільки саме Америка виступала у ході «холодної війни» лідером блоку країн-противників "соціалістичного табору".

"Меркель закликала Путіна виконувати припинення вогню передбачене Мінськими угодами, заявила, що Україна має отримати контроль над державним кордоном. Вона також підняла тему прав людини... Прочитайте повний текст прес-конференції. Меркель підняла важливі питання", - також відзначив Пайфер у середу.

Варто відзначити, що колишній посадовець Держдепу США, Пайфер критично налаштований щодо президента США. Часто робить відповідні заяви у соціальних мережах та поширює матеріали про буцімто зв'язки Трампа з Росією та цілеспрямоване сприяння Росії обранню республіканця на посаду президента.

Меркель критикувала Путіна в обличчя за переслідування геїв, Україну, кібервійну, фейкові новини, втручання у вибори. Таке може робити лише лідер

Як відомо, у вівторок відбулась зустріч канцлера Німеччини Анґели Меркель та президента Росії Володимира Путіна. На спільній прес-конференції із Путіним Меркель підняла тему порушення прав геїв у Росії. Канцлер Німеччини також піднімала питання України: виконання Мінських угод, діяльності ОБСЄ та ін.

Того ж дня відбулась телефонна розмова президента США із Путіним. За інформацією Білого дому, розмова була конструктивною і стосувалась варіантів вирішення кризи у Сирії та КНДР. Розшифровка розмови, оприлюднена Кремлем, натомість наголосила на можливості зустрічі президентів двох країн у Німеччині у липні.

Низка оглядачів за наслідками дня відзначили, що Меркель проявила характер, виступивши на захист прав людини.

"Меркель критикувала Путіна в обличчя за переслідування геїв, Україну, кібервійну, фейкові новини, втручання у вибори. Таке може робити лише лідер", - твітує кореспондент The Sunday Times Боян Пачевський.

"Пані Меркель гідно представляє мене. Ось що я відчуваю", - твітувала євродепутат Ребекка Гармс.

Не думаю, що Путін вже усвідомив, що за його рахунок європейські політики набирають необхідні бали у ході виборчої кампанії

При цьому відомий аналітик з питань Східної Європи Александер Кларксон, викладач Королівського коледжу у Лондоні, відзначив, що гострі заяви Меркель у Москві варто сприймати як частину її виборчої кампанії, а сама Росія на Заході активно використовується як цап відбувайло.

"Ангела Меркель у Сочі провела успішний захід своєї виборчої кампанії", - твітував Кларксон.

"Не думаю, що Путін вже усвідомив, що за його рахунок європейські політики набирають необхідні бали у ході виборчої кампанії", - також писав Кларксон.

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