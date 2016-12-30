Трамп планує зустрітися з розвідкою після нових санкцій США проти РФ

Новообраний президент США Дональд Трамп, який не приховує прагнення поліпшити відносини з Росією, заявив, що його країні пора «перейти до більш важливих та кращих справ», а також висловив сумніви щодо втручання Росії в американські президентські вибори.



«В інтересах нашої країни і її великого народу наступного тижня я зустрінуся з лідерами національної розвідки, щоб отримати останні відомості про цю ситуацію», - сказав Трамп у четвер.



Представник Держдепартаменту в четвер заявив, що скасовувати укази президента Обами було б «недоцільно», так само як і запрошувати представників російської розвідки назад в США.

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