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Трамп планує зустрітися з розвідкою після нових санкцій США проти РФ

  • Голос Америки

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Новообраний президент США Дональд Трамп, який не приховує прагнення поліпшити відносини з Росією, заявив, що його країні пора «перейти до більш важливих та кращих справ», а також висловив сумніви щодо втручання Росії в американські президентські вибори.

«В інтересах нашої країни і її великого народу наступного тижня я зустрінуся з лідерами національної розвідки, щоб отримати останні відомості про цю ситуацію», - сказав Трамп у четвер.

Представник Держдепартаменту в четвер заявив, що скасовувати укази президента Обами було б «недоцільно», так само як і запрошувати представників російської розвідки назад в США.

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