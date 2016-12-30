Персонами нон ґрата оголошено 35 російських чиновників, що працюють у США - Держдепартамент

Державний департамент США сьогодні оголосив персонами нон ґрата 35 російських чиновників, які працюють у Сполучених Штатах і своїми діями суперечили власному дипломатичному або консульському статусу. Департамент також повідомив російському уряду, що він заборонить доступ російському персоналу до двох рекреаційних з'єднань у Сполучених Штатах, які перебувають у власності Російської Федерації.

Департамент ініціював ці дії в рамках комплексних заходів у відповідь на втручання Росії в американські вибори і нападки на американських дипломатів за кордоном, що збільшилася за останні чотири роки, особливо за останні 12 місяців.

Ці неприйнятні дії з боку російських чиновників охоплюють довільні зупинки з боку поліції, фізичне насильство, а також трансляції на державному телебаченні особистих даних про співробітників Департаменту, які ставлять їх під загрозу. Крім того, уряд Росії перешкоджає дипломатичним операціям.

Серед інших дій: примус до закриття 28 американських куточків (corners), де проходили культурні програми і викладання англійською мовою; блокування зусиль із наміром почати будівництво нового, безпечнішого об'єкту для Генерального консульства в Санкт-Петербурзі і відхилення запитів з метою підвищення периметра безпеки на поточному, застарілому об'єкті в Санкт-Петербурзі.

Сьогоднішні дії посилають чіткий сигнал, що така поведінка є неприйнятною і матиме наслідки.

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