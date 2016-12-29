Маккейн у Литві: Росія становить загрозу фундаментальним основам демократії

Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав до введення санкцій проти Росії за її ймовірну спробу вплинути на президентські вибори в США, додавши, що ця країна надалі становить «загрозу фундаментальним основам демократії».

Про це повідомляє інформаційне агентство АР.

Під час візиту у Литві в четвер, впливовий законодавець заявив, що навряд чи зусилля Росії, одначе, вплинули на результат президентських виборів у США.

Проте голова Сенатського комітету з питань збройних сил Маккейн сказав, що він і його колега сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем «закликатимуть до посилення санкцій проти Росії за те, що вона намагалася зробити в ході виборів у США», - заявив він.

Сенатор-демократ Еймі Клобучар, яка входить до складу делегації Конгресу США, яка здійснює турне Європою, також виступали на підтримку санкцій щодо Кремля.

«Нам необхідно ввести санкції проти Росії через ці кібератаки, і надіслати новій адміністрації США виразний сигнал про існування в Конгресі підтримки таких каральних заходів з боку обох партій», - заявила сенатор з штату Міннесота.

За словами Ліндсі Ґрема, «Росія створює розлад на територіях сусідніх демократичних країн, маючи на увазі колишні радянські республіки – Естонію, Латвію та Литву.

У четвер американські законодавці завершують своє турне балтійськими країнами, на порядку денному якого стояло питання безпеки.

Відтак сенатори Маккейн, Ґрем і Клобучар їдуть в Україну, Грузію і Чорногорію.

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