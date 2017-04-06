Трамп і Меркель знову поговорили про Україну – Білий дім

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Анґела Меркель провели 5 квітня телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.
Про це йдеться у повідомленні Білого дому. Інших подробиць про розмову не подано.
Крім того, лідери США та Німеччини обговорили ситуацію в Афганістані.
«Лідери пообіцяли тісну співпрацю і координацію щодо цих та інших питань», – йдеться в заяві Білого дому.
Як відомо, Трамп і Меркель обговорювали Україну також під час візиту німецького канцлера в США у березні.
Тоді вони наголосили на необхідності мирного вирішення конфлікту на Донбасі.
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