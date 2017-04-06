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Трамп і Меркель знову поговорили про Україну – Білий дім

Президент США Дональд Трамп і канцлер Німеччини Анґела Меркель провели 5 квітня телефонну розмову, під час якої обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Білого дому. Інших подробиць про розмову не подано.

Крім того, лідери США та Німеччини обговорили ситуацію в Афганістані.

«Лідери пообіцяли тісну співпрацю і координацію щодо цих та інших питань», – йдеться в заяві Білого дому.

Як відомо, Трамп і Меркель обговорювали Україну також під час візиту німецького канцлера в США у березні.

Тоді вони наголосили на необхідності мирного вирішення конфлікту на Донбасі.

Дивіться також: Дональд Трамп подякував Анґелі Меркель за її лідерство у вирішенні конфлікту на сході України

Дональд Трамп подякував Анґелі Меркель за її лідерство у вирішенні конфлікту на сході України. Відео
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