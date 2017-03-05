Трамп звинуватив Обаму у прослуховуванні його телефонів у ході передвиборчої кампанії: хронологія, реакції та нові подробиці

У суботу Дональд Трамп звинуватив колишнього президента Барака Обаму у тому, що той організував таємне прослуховування його виборчого штабу під час кампанії.

Чиний президент порівнює справу із вотерґейтським сканадалом і закликає Конгрес провести розслідування. Дональд Трамп не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів. Речник Обами категорично спростовує звинувачення. А демократи у Конгресі звинувачють Трампа у спробі відвести увагу від скандалів щодо його зв'язків з росіянами.

Це відбулося незадовго до заходу сонця в Палм-Біч, штат Флорида. Коли президент США Дональд Трамп в своємі твіттері, зробив, можливо, найгучнішу заяву в своєму житті. "Жах! Тільки що дізнався, що Барак Обама, прослуховув мене в вежі Трампа, якраз незадовго до перемоги. Нічого не знайшли!" - твітував Дональд Трамп.

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Трохи згодом ще чотири твіти з нападами на колишнього президента Обаму :

"Наскільки низько президент Обама опустився, прослуховуючи мої телефони під час священного процесу виборів. Це Ніксон, Вотерґейт​! Жахливий чи хворий чоловік!"

Напередодні сенатор від президентської партії Ліндсі Ґрем, поряд з офіційними особами американської розвідки, назвав усе це дуже тривожним розвитком подій. ​"Я дуже занепокоєний. Я стурбований тим, що наш президент припускає, що колишній президент зробив щось незаконне", заявив сенатор Ліндсі Ґрем​.

Якщо це навіть і так, то розкриття подібної інформації, про прослушку ФБР у вежі Трампа – злочин, говорять держслужбовці.

"Це надзвичайно серйозний злочин. Той, хто оприлюднює існування подібної прослушки – порушує федеральний закон", заявив прокурор і колишній директор Національного центру по боротьбі з тероризмом Метт Олсен.

Оскільки президент не навів жодних доказів, то абсолютно не ясно на чому базуються його твердження: із надсекретного брифінгу в Білому домі чи то з консервативного веб сайту ‘’Брейтбарт’’, на якому минулої п’ятниці опублікували статтю, в якій ведучий шоу для домогосподарок Марк Левін спекулює про прослуховування Дональда Трампа та його оточення: "Яку кількість людей, наближених до Трампа, було прослухано? Скільки разів їхні розмови були перехоплені, записані, розшифровані? Тому що це, пані та панове, великий скандал."

Прес-секретар президента Обами усі звинувачення відкидає, називаючи їх неправдивими. А один із колишніх помічників з питань нацбезпеки кабінету Обами навіть відповів Дональду Трампу.

"Жоден президент не має повноважень видавати указ на прослушку. Такі обмедення були введені, аби захистити громадян від таких людей як ви." - твітував Бен Родес.

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В інтерв'ю ранковому шоу "Доброго ранку, Америка" колишня юрист Білого дому часів Обами пояснює процедуру запиту на прослуховування, яка є дуже непростою навіть для президента.

"Якщо ви хочете прослухати громадянина США, Вам необхідно зробити запит до ФБР, ви повинні піти в суд і отримати дозвіл на це, у випадку якщо є інформація про скоєний злочин, чи то підозра у шпигунстві іноземного агента. Тож якщо й був такий указ, то це означає, що його затвердили всі інстанції." - пояснює колишній юрист Білого дому за президента Обами Кейт Шоу.

Твіттер президента - це інструмент, який відволікає увагу громадськості від концентрації на дійсно проблемних темах, нарпиклад, контактів наближених Трампа із російським послом, вважають законодавці-демократи, серед яких Ненсі Пелосі та Кріс Кунс. Останній із них ще додає: прослуховування, можливо, й дійсно було, і якщо й так, то виключно у рамках розслідування зв’язків Трампа з Росією. Але подібних записів ніхто не бачив. ​



"Є розшифровки, які могли б пролити світло на те, чи дійсно російська розвідка і високопоставлені російські політичні лідери, включаючи Володимира Путіна, співпрацювали чи то були в змові з кампанією Трампа на вищому рівні, аби вплинути на результат виборів", заявив сенатор Кріс Кунс. ​

Сенатори-республіканці ж в своїх заявах на американському телебаченні закликають усіх заспоїтися та почекати. Марко Рубіо, зокрема, сказав що нічого не знає, звідки в президента така інформація, а якщо він робить такі заяви – то можливо, має підстави.

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