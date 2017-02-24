Майже половина американських виборців вважає, що зв’язки Трампа з Путіним шкодять США

Приблизно половина виборців вважає, що зв’язки президента Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним шкодять інтересам Сполучених Штатів.

Згідно з найновішим опитуванням громадської думки, зв’язки між обома керівниками більше шкодять Америці, подає опитування McClatchy-Marist, результати якого оприлюднено в п’ятницю. Тридцять дев’ять відсотків вважають, що вони добрі для США, а 14% залишаються непевними.

Про це пише видання The Hill. Також 20% вважають, що відносини з Путіним були незаконними, а 28% вважають, що вони були неетичними, але законними.

Трамп повторно закликав до кращих відносин з Путіним. Все ж чимало як республіканців, так і демократів вважають російського керівника загрозою для США.

Під час кількох виступів, і під час виборчої кампанії, і з часу інавгурації Трамп заявив, що він не має жодних ділових зв’язків з Росією, а повідомлення в цій справі назвав «фейковими новинами».

Тимчасом у четвер телевізійна компанія CNN повідомила, що Федеральне бюро розслідувань відкинуло недавнє прохяння Білого дому піддати під сумнів повідомлення ЗМІ про зв’язки між президентсько кампанією Трампа і службовцями російської розвідки.

Як пише видання The Hill, результати опитування вказують на те, що 53% вибовців вважають, що Трамп послабив позицію Америки на світовій арені, а 39% кажуть, що він посилив США в глобальному масштабі. Лише 8% непевні щодо цього. Також 50% вважають, що президент послабив позицію США під час зустрічей і розмов з іноземними лідерами, а 42 % навпаки.

Компанія McClatchy-Marist опитала 865 зареєстрованих виборців між 15 і 19 лютого. Можлива помилка не перевищує 3,3 %.

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