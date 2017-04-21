Адміністрація Трампа, можливо, відкриє контакти з Росією щодо України

Адміністрація президента Трампа, згідно з повідомленнями, планує призначити спеціального посланника для прямих зв’язків з помічником президента Росії Володимира Путіна.

Два європейські посадовці повідомили в п’ятницю, що посланник втримуватиме зв’язки з Владиславом Сурковим, якого інколи називають кремлівським «сірим кардиналом». Про це пище видання The Hill.

Завданням посланника будуть переговори з Сурковим про закінчення трирічного конфлікту у Східній Україні, який почався тоді, коли Росія анексувала Крим і підтримала проросійських сепарартистів на Донбасі.

Американський службовець визнав, що нині обговорюється ця ідея, але що дотепер не винесено рішення в цій справі. А прес-секретар Білого дому Шон Спайсер у п’ятницю відмовився коментувати повідомлення про призначення посланника для розмов із Сурковим.

Згідно з повідомленнями, такий план підтримує також канцлер Німеччини Анґела Меркель. Вона порушила цю тему під час своєї зустрічі з Трампом у Білому домі у березні.

Адміністрація президента Обами втримувала контаткти з російською стороною за посередництвом помічника державного секретаря з європейських справ Вікторією Нуланд.

Саме Нуланд вела переговори з Сурковим про запровадження в життя Мінських угод, пише видання.

Росія опинилася під тиском як з боку Конгресу Сполучених Штатів, так і засобів масової інформації після того, як директор Федерального бюро розслідувань минулого місяця повідомив про слідство щодо імовірного втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

Розслідування стосуватиметься також справи, чи була таємна змова між російськими офіційними особами і представниками виборочої кампанії Дональда Трампа.

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