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Дипломатія без підтримки силою це лише слова - радник Білого дому про різницю між Трампом та Обамою

Народ США має зрозуміти, що у президенті поєднались дві якості. Він - великий патріот і любить свою країну, але також він унікальний прагматик

Головна відмінність між чинним президентом США Дональдом Трампом та його попередником демократом Бараком Обамою є те, що Трамп бачить світ таким, як він є, а не через призму власних бажань щодо того, яким світ мав би бути. Про це в ефірі каналу Fox на початку квітня заявив заступник радника президента США Себастьян Горка.

"Народ США має зрозуміти, що у президенті поєднались дві якості. Він - великий патріот і любить свою країну, але також він унікальний прагматик, щоб у цьому пересвідчитись достатньо поглянути на його бізнес кар'єру. Він знає, чого прагне і саме тому, його називають майстром угод. В результаті, ця адміністрація, Білий дім Трампа, бачить світ в усій його повноті, яким він є, а не таким, яким би хотіли, щоб він був. А саме такими (заснованими на ілюзіях - прим. ГА) були останні 8 років: створювались фантазії про те, яким повинен бути світ і чого можна досягнути", - заявив Горка.

Посадовець Білого дому наголосив, що у Трампа сповідують прагматичні підходи до політики.

При цьому, говорячи про ситуацію у Сирії, Горка наголосив, що Білий дім сприймає ситуацію як геополітичну головоломку, яку не можна вирішити не враховуючи того, які сили - Китай, Росія, Іран - підтримують режим Асада.

"Наші дії цього тижня демонструють, що дипломатія без підтримки силою - це лише слова. Ось чому ми і вдались до дій щодо авіабази (по якій було задано ракетного удару - прим. ГА). І тепер треба мати справу з рештою фігурантів і запитати їх: "Настав час вирішити цю ситуацію. Чи готові ви працювати з Америкою?", - наголосив Горка.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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