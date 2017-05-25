Ми - з президентом Трампом - єдині в питанні про конфлікт в Україні - Дональд Туск

Під час зустрічі з президентом Трампом, президент Єврокомісії Дональд Туск наголосив на важливості західних цінностей та підкреслив єдність позицій з питання України.

"Я сказав президенту США - цінності та принципи є головними! Найбільшим завданням на сьогодні є консолідувати весь вільний світ навколо цих цінностей, а не тільки інтересів", - твітує Туск.

Я не впевнений на 100 відсотків, що сьогодні ми можемо заявляти, ми, я маю на увазі президента Дональда Трампа та себе, що у нас є спільна думка стосовно Росії

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"Я не впевнений на 100 відсотків, що сьогодні ми можемо заявляти, ми, я маю на увазі президента Дональда Трампа та себе, що у нас є спільна думка стосовно Росії, хоча, коли питання стосується конфлікту в Україні, ми єдині", йдеться в заяві Туска для преси за результатами зустрічі.

Серед інших питань "протягом моєї зустрічі з президентом Трампом, ми обговорили міжнародну політику, питання безпеки, зміни клімату та торговельні відносини. Я бачу, що ми згідні в багатьох питаннях. Найперше і найважливіше – протистояння тероризму, і я впевнений, що мені не потрібно пояснювати чому. Але, деякі питання залишаються відкритими, наприклад питання зміни клімату та торговельних відносин", - зазначив Туск.

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