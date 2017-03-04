Державний департамент США вказує на порушення прав людини в Україні у 2016 році

США заявили про порушення прав людини у зв’язку з конфліктом на сході України та окупацією Кримського півострова

У своїй черговій щорічній доповіді про стан прав людини у світі, Державний департамент США заявляє про порушення прав людини в Україні в 2016 році у зв’язку з конфліктом на Донбасі та окупацією Росією Криму.

Як зазначають автори доповіді, серед найбільших проблем:

Зловживання, пов’язані з конфліктом в Східній Україні та окупацією Криму

«Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснювали викрадення і незаконні утримання, застосовували тортури, використовували дітей як солдатів, придушували інакодумство і накладали обмеження на гуманітарну допомогу. Надходили і повідомлення про зловживання з боку урядових сил, але меншою мірою. У Криму окупаційна влада систематично піддавала осіб, яких вважала дисидентами, зловживанням та політично мотивованим переслідуванням», – йдеться у 40-сторінковому розділі доповіді Держдепу про Україну.

Корупція і безкарність посадових осіб

«Країна страждала від безкарності за корупцію і від недоліків у системі правосуддя. Генпрокуратура і судова система країни виявилися, здебільшого, нездатними притягнути до відповідальності і покарати колишніх і нинішніх корупціонерів».

Недостатня підтримка для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснювали викрадення і незаконні утримання, застосовували тортури, використовували дітей як солдатів, придушували інакодумство і накладали обмеження на гуманітарну допомогу

«Окупація Росією Криму та її агресія в Східній Україні призвели до 1,7 млн ВПО, які зазнали труднощів при отриманні документів, освіти, пенсій та доступу до фінансових установ і медичної допомоги. Протягом року уряд призупинив всі соціальні виплати ВПО до часу перевірки їх перебування на контрольованій урядом території, мовляв для боротьби з шахрайством».

Інші проблеми, зафіксовані протягом року включали: побиття і катування затриманих та ув'язнених, а також жорсткі умови у державних в'язницях і місцях утримання під вартою; неурядові напади на журналістів; насильство по відношенню до жінок і жорстоке поводження з дітьми; дискримінацію та утиски етнічних і релігійних меншин; торгівлю людьми, включаючи примусову працю…», - йдеться у звіті Держдепу США.

«Влада переважно не вживала належних заходів для переслідування й покарання більшості посадовців, що чинили зловживання, що створило атмосферу безкарності», – мовиться у доповіді.

Також у документі згадано, що міжнародні правозахисні організації й ООН побачили «значні недоліки» в розслідуванні порушень прав людини, скоєних урядовими силовими структурами.

Як зазначають автори звіту, розслідування ймовірних порушень прав людини у зв’язку з окупацією Росією Криму та триваючою агресією на Донбасі не завершені з уваги на відсутність урядового контролю над цими територіями і відмовою Росії та нею підтримуваних сепаратистів розслідувати ймовірні зловживання.

Цивільна влада, йдеться у доповіді, назагал здійснювала ефективний контроль над силами безпеки на території, контрольованій урядом.

Окупованому Кримові присвячений окремий підрозділ української частини доповіді. Там, зокрема, йдеться про те, що найсуттєвіші порушення прав людини на півострові прямо пов’язані з російською окупацією.

Державний департамент США оприлюднює таку доповідь про стан прав людини у всьому світі щороку. Загалом експерти оглянули становище в майже 200 країнах чи територіях.

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