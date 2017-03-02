Програму робочих віз, за якими у США працюють українські програмісти, будуть переглядати у Конгресі

Група американських конгресменів від Демократичної та Республіканської партій внесла до Палати представників законопроект реформування програм робочих віз H-1B та L-1, який покликаний припинити зловживання даними візових програм з метою «захистити американських робітників та покарати компанії, які виводять робочі місця за межі США і тим самим позбавляють висококваліфікованих американських громадян шансів на працевлаштування у США».

Ініціатива спрямована на те, щоб захистити американських громадян-професіоналів у галузі ІТ від компаній, які завдяки візовим програмам можуть винаймати за менші гроші на посади у США закордонних працівників

Робочі візи H-1B та L-1 дають американським та міжнародним роботодавцям, які працюють у США, змогу винаймати на роботу безпосередньо у Сполучених Штатах закордонних працівників. За цими візами, серед іншого, до США прибуває значна кількість професіоналів ІТ індустрії, включно з українськими та російськими програмістами.

Численні сайти в україномовному та російськомовному Інтернеті, які надають поради програмістам з приводу працевлаштування у США, звертають особливу увагу на передумови отримання даних віз.

Ініціатива американських законодавців спрямована на те, щоб захистити американських громадян-професіоналів у галузі ІТ від компаній, які завдяки візовим програмам можуть винаймати за менші гроші на посади у США закордонних працівників.

«Тут у США ми маємо кваліфкованих професоніалів у галузі високих технологій. Чимало з них не мають роботи і обтяжені боргами за отриману освіту. Деякі бізнеси зловживають візовими програмами, запрошуючи до країни та експлуатуючи закордонних працівників і таким чином завдають удару по нашій робочій силі заради збагачення. Зловживання візовими програмами заради отримання дешевої робочої сили вдаряє по американському середньому класу і з цим не можна більше миритись. Ці реформи давно назріли, вони підтримають американських працівників та дозволять запобігти експлуатації робітників, які працюють у США за візами», - прокоментував законопроект конгресмен-демократ Біл Паскрелл.

Тут у США ми маємо кваліфкованих професоніалів у галузі високих технологій. Чимало з них не мають роботи і обтяжені боргами за отриману освіту

Законопроект, який отримав підтримку з боку ряду впливових американських профспілкових організацій, передбачає:

- Забов'язати роботодавців докласти необхідних зусиль задля найому на роботу американських громадян перш, ніж запрошувати закордонних працівників, та забороняє роботодавцям міняти американських працівників на робітників, які прибули до США за візами H-1B та L-1, або надавати власникам H-1B віз преференції при прийомі на роботу;

- Змінити вимоги щодо оплати праці власників віз H-1B та встановити вимоги щодо оплати праці власників віз L-1;

- Заборонити роботодавцям залучати власників віз H-1B та L-1 до роботи у інших місцях, окрім випадків, коли роботодавець отримує спеціальний дозвіл, який буде видаватись в обмеженій кількості випадків і лише за умов, що захищено права американських працівників.

- Надати більше повноважень Міністерству внутрішньої безпеки та Праці щодо розслідувань підробки та зловживання візовими програмами H-1B та L-1, покладаючи на ці відомства аудит працедавців та поширення інформації між урядовими установами з тим, щоб петиції щодо віз розглядались ефективніше;

- Заборонити компаніям винаймати власників віз H-1B, якщо вони мають понад 50 працівників і понад 50% цих працівників є власниками віз H-1B та L-1;

- Створити систему розподілу віз H-1B, яка буде надвати перевагу робітникам, які отримали освіту у царині науки, технологій, інженерних наук та математики в американських учбових закладах;

- Підвищити стягнення з порушників закону та надати власникам віз перелік їх прав перед прибуттям до США, щоб забезпечити їх кращий захист та не допустити неналежного поводження щодо них, або виплати їм неконкурентної платні за виконану роботу.

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