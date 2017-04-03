Чи готує Росія новий великомасштабний наступ на Україну? – думки Стівена Бланка

Експерт вважає, що останні військові дії Москви вказують на ймовірність низки сценаріїв, за якими Росія атакує Україну, Кавказ, Білорусь або навіть країни Балтії

Останні дії Росії вказують на можливий початок нового етапу російської загрози Україні, а також Кавказу, Білорусі, навіть країнам Балтії. Не виключається, що російська влада готується до нової широкомасштабної військової операції.

Про це в статті на сайті аналітичного центру Atlantic Council пише експерт Американської ради з закордонної політики Стівен Бланк.



Бланк вказує, по-перше, що протягом 2016 року Росія створила 25 нових дивізій і 15 бригад, при цьому збільшивши на 10 тисяч осіб кількість військових. На його думку, це може означати, що Росія має на меті вести тривалу широкомасштабну війну, застосовуючи радянську модель, за якої регулярна армія складалася з так званих «скелетних частин», що існували тільки на папері. А справжній особовий склад набирався тільки в ході масової мобілізації. На плани російської влади щодо мобілізації вказують і військові навчання «Кавказ 2016» та інші маневри, в ході яких Москва мобілізувала сили МВС, банки платили зарплати військових, а лікарні розміщували польові госпіталі. У навчаннях брали участь і регіональні цивільні адміністрації. Росія, за ознаками, розглядає можливість тривалих операцій і повертається до фантазій про військові і мобілізаційні зусилля радянського зразка.

Протягом 2016 року Росія створила 25 нових дивізій і 15 бригад, при цьому збільшивши лише на 10 тисяч осіб кількість військових

По-друге, пише експерт Стівен Бланк, в 2016-2017 роках Москва створила Першу гвардійську танкову армію, 40-у та 8-у армії, розташувавши їх вздовж кордонів з Україною. Штабом 8-ої армії став Ростов, звідки можна, в разі потреби, легко вдарити по території Кавказу, або проводити авіаудари на Близькому Сході. Бо-більше, будь-яка з цих армій може бути швидко перекинута в Білорусь, якщо уряд там не зможе або не захоче придушувати протести.

Росія, за ознаками, розглядає можливість тривалих операцій і повертається до фантазій про військові і мобілізаційні зусилля радянського зразка

Крім цього, Росія створила чотири нові дивізії: 150-у моторизовану стрілецьку дивізію в Ростові, 10-у броньовану і 3-ю механізовану дивізії в Воронежі, а також 144 мотострілецьку дивізію поблизу Смоленська. Таким чином, всі вони розміщені зовсім недалеко від кордону України. Крім того, штаб 20 російської армії перенесли ближче до України з околиць Москви . А три бригади, які раніше базувалися глибоко всередині Росії ближче до Казахстану, тепер передислоковані на захід країни. Вони базуватимуться в Бєлгороді, Брянську і Воронежі, які розташовані менш ніж за 50 кілометрів від українського кордону.

Росія відправила десантні сили в Білорусь, унеможлививши передислокацію українських військ з півночі в південні регіони, зокрема в Маріуполь

За словами Стівена Бланка, березневі розгортання російських сил ще більше непокоять. 8 березня Москва оголосила, що пріоритетом для російського військового флоту стане будівництво кораблів, здатних нести десантні війська. Вони можуть легко бути використані проти України, балканських країн, на Кавказі або на Близькому Сході. 24 березня спостерігачі виявили десятки російських танків, які рухалися в Покровське на півдні Ростовської області поблизу України. Водночас, Росія відправила десантні сили в Білорусь, унеможлививши передислокацію українських військ з півночі в південні регіони, зокрема в Маріуполь. Ці російські десантні загони становлять небезпеку і для Білорусі, - пише автор.

Стівен Бланк вказує і на те, що кібератаки продовжуються. За приблизними підрахунками українського уряду, з листопада по грудень 2016 року Росія влаштувала 6 з половиною тисяч кібератак проти різних українських відомств, у тому числі Міністерств фінансів і оборони. Також російські хакери постійно проникали в мережі компаній, які займаються енергетичним забезпеченням в Україні, були уражені частини Києва та Західної України.

Всі ці дії... викликають занепокоєння можливістю нового вторгнення в Україну, Білорусь або навіть на Кавказ

З початку 2017 року зареєстровано зростання кількості та масштабу порушень умов перемир'я на Донбасі силами Росії. Тільки з 12 по 20 березня таких атак було 336, внаслідок яких 9 українських військовослужбовців загинули, 35 були поранені. 23 березня протягом дня в Києві вбито колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, а в Харкові стався вибух на складі боєприпасів. Ці інциденти, пише Стівен Блан, вказують на можливість повернення в Україні профінансованого урядом тероризму.

За словами експерта, всі ці дії разом з призначеними на серпень-вересень навчаннями «Захід 2017», які проходитимуть у Білорусі, викликають занепокоєння можливістю нового вторгнення в Україну, Білорусь або навіть на Кавказ, беручи до уваги всі останні російські дії і розгортання військ. Крім цього, простір для маневрування Путіна у внутрішній площині звузився, а економічні реформи чи зростання економіки його кранїи навряд чи відбудуться. Втім, армії не вистачає людей, а російський військовий бюджет, ймовірно, досяг свого ліміту можливостей, - пише Банк у статті для Atlantic Council.

На думку експерта, Путін може відчути тиск розв’язати широкомасштабну війну скоріше, радже ніж пізніше, зокрема, якщо він захоче створити обставини, які виправдовують масштабну мобілізацію і посилять націоналістичні настрої в Росії перед виборами 2018 року, на яких Путін зможе вказувати на статус Росії як супердержави. У зв’язку з цим, Стівен Бланк не може виключити період максимальної небезпеки для України, Білорусі або Кавказу в найближчому майбутньому.

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