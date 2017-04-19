Міжнародний суд ООН відмовив у тимчасових заходах проти Росії за фінансування тероризму

Найвищий судовий орган у системі ООН - Міжнародний суд - відмовив Україні у запровадженні тимчасових заходів проти Росії за конвенцією щодо заборони фінансування тероризму.

19 квітня на відкритих слуханнях у Гаазі голова суду Ронні Абрагам заявив, що Київ мав довести, що ці тимчасові заходи мають зупинити шкоду держави-сторони конвенції, але не виконав вимоги.

При цьому Міжнародний суд постановив, що Росія має зняти обмеження з прав кримських татар.

«Росія до винесення фінального рішення у цій справі має зняти обмеження з прав кримських татар, зокрема щодо провадження діяльності своїх інституцій, включаючи Меджліс. Також Росія має забезпечити наявність освіти українською мовою», – заявив представник колегії суду під час оголошення рішення щодо тимчасових заходів у позові України проти Росії.

У січні Україна подала позов до Міжнародного суду проти Росії щодо порушення нею Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. На початку березня у Міжнародному суді ООН завершилися публічні слухання, які стосуються першого етапу розгляду позову, а саме – вирішення питання, чи застосувати тимчасові заходи, про які в суду просить Україна.

Україна, серед іншого, просила суд домогтися від Росії утриматися від дискримінації у Криму, зокрема зупинити чинність заборони Меджлісу кримськотатарського народу і його діяльності й розслідувати зникнення кримських татар.

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