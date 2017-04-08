Американські дії в Сирії викликали лють з боку Росії

Напруження між Москвою і Вашингтоном різко погіршилось після атаки американських крилатих ракет на базу сирійських ВПС.

Президент Путін назвав ракетний обстріл актом «агресії» і звинуватив США у спробі відвернути увагу від «сотень жертв» у результаті бомбардувань в іракському місті Мосул, пише інтернет-видання The Daily Beast.

На думку російських експертів, цей день залишиться в пам’яті як «червона лінія Трампа», а московські законодавці робили обурливі заяви, обіцяли рішучі відплатні дії, припинення військової співпраці і навіть передбачали сутички між обома країнами в повітряному просторі Сирії.

Голова комітету оборони і безпеки Ради Федерації Віктор Озеров порівняв запуск крилатих ракет до рішення Джорджа Буша розпочати війну в Іраку, а Михайло Ємельянов висловив передбачення, що «безвідповідальна повітряна атака» спричинить ще більшу хвилю насильства.

Російський військовий аналітик Олександер Гольц каже, що Вашингтон за дві години до удару повідомив про це Москву, але вона не зробила нічого для захисту Асада.

Всі політичні експерти, до яких зверталося видання The Daily Beast, висловили думку, що атака не полегшить завдання державному секретареві Рексу Тіллерсону знайти спільну мову на переговорах з Лавровим.

Кремль розраховував на закінчення «нової холодної війни» між обома країнами після анексії Криму і втручання у Східній Україні – та західних санкцій у відповідь. Тіллерсон у рішучих словах піддав критиці Росію за те, що вона, всупереч зобов’язанню від 2013 року, не забезпечила хімічної зброї в Сирії.

У відповідь на це російська сторона заявила, що хімічну зброю раніше застосувало пов’язане з аль-Кайдою угруповання Джабгат аль-Нусра, а не війська президента Асада, і закликала до проведення розслідування.

Черговим кроком з боку Москви було призупинення угоди з Вашингтоном про запобігання прямим конфліктам між російськими і американськими ВПС у Сирії.

Дивіться також: Росіян попередили про атаку в Сирії заздалегідь - Пентагон