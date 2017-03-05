Україна та МВФ досягли нової домовленості по Меморандуму про економічну та фінансову політику

Міжнародний валютний фонд повідомив у суботу, що було досягнуто домовленості з урядом України по Меморандуму про економічну та фінансову політику, що дозволяє почати третій етап перегляду програми розширеного фінансування країни.

Голова місії МВФ в Україні Рон ван Рооден повідомив наступне:

"МВФ та український уряд досягли домовленості на робочому рівні щодо змісту оновленого Меморандуму про економічну та фінансову політику. Це відкриває щлях до розгляду Радою виконавчих директорів МВФ у другій половині березня третього перегляду програми в рамках Механізму розширеного фінансування, разом з результатами консультацій 2016 року за Статтею IV Угод МВФ".

Третій етап перегляду програми розширеного фінансування відкриває шлях до надання новогу траншу позики Україні у розмірі 1 мільярду доларів.

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Міністр фінансів України Олександр Данилюк написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що "це є результатом виконання Україною узгодженої з МВФ програми реформ та спільної злагодженої роботи Президента, Уряду та Національного банку".

Загальна сума нинішньої позики Україні у рамках програми розширеного фінансування для України від МВФ скаладє 12.3 мільярдів доларів (17.5 мілярдів доларів на момент схвалення 11 березня 2015 року.

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