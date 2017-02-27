МВФ сподівається закінчити переговори щодо третього траншу Україні наступного тижня – прес-служба

МВФ спростував інформацію про відкладення переговорів з Україною щодо наступного траншу через можливу відставку Валерії Гонтарєвої. Про це повідомила прес-служба МВФ на запит "Голосу Америки".

«Досягнуто значного прогресу в ухваленні рішень, які були умовою завершення третього перегляду з боку МВФ. Триває обговорення питань, що лишились», - йдеться у повідомленні фонду.

МВФ сподівається, що всі питання, які лишаються неузгодженими, будуть вичерпані вже незабаром.

«Ми сподіваємось наступного тижня запропонувати Раді директорів завершення перевірки», - повідомляє прес-служба організації.

Прес-служба МВФ відмовилась коментувати можливу відставку Валерії Гонтарєвої з посади глави Національного банку України.

«Ми не коментуємо чутки», - сказано у повідомленні.

На початку лютого глава МВФ Крістін Лаґард, виступаючи у Вашингтоні, назвала Україну прикладом країни, де від влади залежить успіх чи невдача місії МВФ

«Україна – чудовий приклад того, як через те, що корупція була на дуже високому рівні, ми вказали владі (і на щастя, вони це підтримали), що антикорупційні норми, антикорупційні агенції змінять правила проведення державних закупівель, розслідують діяльність компаній, які були гніздом протиправних дій, а також - на важливість проведення правової реформи. І все це було частиною програми з економічного оздоровлення. Влада погодилась, і ми лише повинні продовжувати рухатися в цьому напрямку», - сказала Крістін Лаґард.

Раніше сьогодні деякі українські ЗМІ повідомили, що МВФ нібито відклав переговори з Україною щодо третього траншу кредиту. Причиною цього назвали чутки про звільнення Валерії Гонтарєвої з посади глави Нацбанку.

Дивіться також: Як змінилися прогнози економістів після першого місяця президентства Трампа