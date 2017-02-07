УВКБ ООН збільшує гуманітарну допомогу населенню Донбасу

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшує гуманітарну допомогу цивільному населенню, яке постраждало в результаті відновлення обстрілів і суворої зими на сході України.

Запеклі сутички за останні два тижні спричинили жертви серед цивільних, пошкодили житлові будинки і школи в Авдіївці. Від минулого тижня в місті було пошкоджено або знищено приблизно 150 будинків і 30 квартир, читаємо в документі ООН.

У четвер минулого тижня УВКБ ООН постачило 40 метричних тонн матеріалу для ремонту житла та інших необхідних предметів для двох тисяч людей. Серед них були ковдри, простирадла, рушники, каністри і теплий одяг.

Хоча у більшості Авдіївки вже відновленно постачання електроенергії, води і отоплення, люди, які живуть неподалік лінії зіткнення, і далі не мають цих послуг.

Минулого тижня з уразливих районів добровільно евакуйовано біля 300 людей, включно із 135 дітьми, але дальші сутички і пошкодження інфрастуктури можуть спричинити нову хвилю евакуації, говориться в повідомленні УВКБ ООН. У безпосередній зоні конфлікту живе понад 800 тисяч людей.

Надання цієї допомоги координується з центральними і місцевими органами влади України.

Відновлення обстрілів також має негативний вплив на населення у район Маріуполя, який наприкінці тижня протягом кількох годин був позбавлений електропостачання. В сусідніх селах було пошкоджено приблизно 70 будинків.

Відновлені сутички мають також негативний вплив на життя людей неподалік Донецька, в районх, які перебувають під контролесм сепаратистів, де понад 20 сіл позбавлені енергопостачання.

УВКБ ООН передало також допомогу особам, які найбільше постраждали і тепер перебувають у притулках у Донецьку. На окупованих сепаратистами районах, у рамках програми допомоги, приблизно дві тисячі родин отримали вугілля для отоплення будинків.

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