Cенатори США підняли питання корупції та реформ на зустрічі з українськими лідерами

Група американських сенаторів - Джон Маккейн, Ліндсі Грем та Емі Клобучар - у розмові з українськими лідерами у Києві торкнулися питання корупції. Про це, за підсумками візиту в Україну, розповіла «Голосу Америки» сенатор-демократ Емі Клобучар.

«Так, ми говорили про це. Ми говорили, що реформи проходять нелегко, що має робитися більше, ми сказали їм про це. Але ми знаємо про їхню роботу з націоналізацією банку (Приватбанку – ред.), це те, що, на нашу думку, допоможе реформам. Ми говорили про реформу судової системи, про прозорість електронних декларації держслужбовців, про важливість цього кроку. Ми думаємо, це стимулює більше інвестицій з усього світу. На мою думку, це дуже важливо для української економіки. Я знаю, що є кілька компаній у США, які хотіли б бачити більше реформ в Україні і готові більше інвестувати».

На уточнююче запитання, які саме американські компанії готові інвестувати в українську економіку, сенатор відповіла: «Я не говорю про конкретних інвесторів, але в загальному про фінансову реформу в Україні, яка є позитивною».

Емі Клобучар у Сенаті США нещодавно обрали старшим членом Комітету з регламенту, який, серед іншого, відповідає за вибори в країні та добре управління. Сенатор наголосила, що республіканці та демократи одностайні у питанні, що Україну треба підтримувати.

«Ми підтвердили українським лідерам нашу підтримку, зокрема, США надали Україні торік додатково 50 мільйонів доларів, це стало можливим через сильну двопартійну підтримку України в час російської агресії та нелегальної анексії Криму».

Вона вважає санкції достатньою відповіддю на російську агресію, між тим питання летальної оборонної зброї для України не можна відкидати, – каже законодавець від Демократичної партії: «Це питання, яке має однозначно розглянути нова президентська адміністрація. Так, я вважаю, ми повинні надати Україні оборонну – щоб бути конкретною – зброю. Українські солдати довгий час віддають свої життя на передовій».

На питання, чи американські сенатори відгукнуться на запрошення українського президента Петра Порошенка відвідати Донбас, сенатор сказала, що «така поїздка не була запланована».

Емі Клобучар назвала Україну «країною сміливих людей». Крім зустрічі з українськими лідерами, група американських сенаторів зустрілася також із вдовами українських солдатів та постраждалими на війні.

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