Посольство США у Києві вітає українців з наступаючими святами. Відео

Посол США в Україні Марі Йованович та американські дипломати привітали українців з наступаючими Новим 2017 роком і святом Різдва Христового.

Відео з привітаннями опубліковано на веб-сторінці посольства США в Україні.

Нагадаємо, Марі Йованович прибула в Київ наприкінці серпня. Вона замінила на посаді посла США в Україні Джеффрі Пайєтта, який тепер є посолм США в Греції.

Раніше Марі Йованович займала посаду головного заступника помічника державного секретаря США у Бюро з європейських і азійських справ, а також працювала в Україні - близько трьох років (2001-2004) займала посаду заступника американського посла і тимчасового повіреного США в Україні.

Веселих Свят!

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