США: Росія порушила договір про ядерні сили середньої дальності

Білий дім заявив, що, розгортаючи крилаті ракети, Росія порушила 30-річної давності договір

У 1987 році обидві країни погодилися на договір про ядерні сили середньої дальності, який забороняв зберігання, виготовлення і випробування в повітрі ракет наземного базування радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів.

У 2014 році Державний департамент США заявив, що Росія порушила договір, тому що виготовляла і проводила випробування такої ракети. Росія заперечила звинувачення.

У вівторок представник Білого дому підтвердив, що Росія зробила поступ у розгортанні ракети.

Газета The New York Times, яка першою повідомила про розгортання ракети, заявила, що Росія має один батальйон крилатих ракет на полігоні Капустін яр, і другий у грудні минулого року був переведений на оперативне місце в іншій частині країни.

Державний департамент не підтвердив повідомлення про розгорнення ракет, але прес-секретар Марк Тонер, посилаючись на раніші звинувачення, сказав, що Росія порушує договір.

У Москві представник президента Дмитро Пєсков заявив, що Росія «залишається відданою своїм міжнародним зобов’язанням, включно з договором, про який ідеться».

Американський сенатор Джон Маккейн, який очолює сенатський комітет з питань збройних сил, заявив, що російський президент Володимир Путін «випробовує» адміністрацію президента Дональда Трампа. Він також сказав, що Конгрес дав ясно зрозуміти, що порушення Росією договору вимагають «відповідної реакції».

«У світлі найновішого розвитку подій уже час, щоб нова адміністрація вдалася до негайних дій для посилення засобів стримування в Європі і захисту наших союзників, – сказав Маккейн у заяві. У ширшому розумінні ми мусимао продовжувати поточну модернізацію американських ядерних сил і запевнити, що натовські сили стримування можуть вижити і готові протиставитись російській ядерній доктрині, яка передбачає першою застосувати ядерну зброю».

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