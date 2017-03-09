У північному районі Сирії розгорнуто американських морських піхотинців, які мають допомогти у звільненні від бойовиків «Ісламської держави» міста Ракка.

Про розгорнення американських військовослужбовців першою повідомила газета Washington Post. У статті сказано, що прибуття артилерійської частини становить значну ескалацію у застосуванні американських звичайних сил у Сирії. Про це поки що не було офіційного повідомлення, але представники збройних сил підтвердили заяву про розгорнення військ іншим інформаційним агентствам. Американська артилерійська частина вже пербуває в районі.

Морських піхотинців розгорнуто також в містечку Манбідж, що розташоване приблизно за 138 кілометрів на північний захід від Ракки. Угруповання «Ісламська держава» проголосила Ракку столицею свого «халіфату». Вважається, що в місті перебуває до чотирьох тисяч бойовиків.

Міністерство оборони США охарактеризувало місію в Манбіджі як таку, що має «запевнити і запобігти», що місцеві угруповання не будуть атакувати один одного.

Дотепер Сполучені Штати свідомо обмежували кількість своїх військ у Сирії до приблизно 500 військовослужбовців спеціальних сил, які підтримували Сирійські демократичні сили, що є альянсом арабських і курдських сил, які борються проти бойовиків ІДІЛ. Представники військ кажуть, що до Манбіджа відправляються додатвові частини, які мають запобігти внутрішнім конфліктам між суперницькими угрупованнями.

Тимчасом базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила, що в результаті повітряних ударів на контрольоване «Ісламською державою» село аль-Матаб у північному районі Сирії загинуло щонайменше 14 людей, у цьому числі восьмеро дітей. Представники організації вважають, що розташоване на захід від Ракки село аль-Матаб, атакували літаки очолених США коаліційних сил.

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