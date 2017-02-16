Вершбоу: «Україна робить поступ всупереч всім перешкодам, тому заслуговує на підтримку США»

«Будувати демократію не легко, навіть за найкращих умов», пише колишній американський дипломат Александер Вершбоу у виданні The Hill. Маючи за собою понад 40-річний дипломатичний досвід, він каже, що подолати радянську авторитарну систему і корупцію та створити вільну економіку, основану на верховенстві права, дуже важко, прикладом чого є Україна.

Протягом 25 років з часу здобуття незалежності, пише він, Україна змарнувала багато можливостей провести реформи, розчарувала своїх громадян, які бажали європейського майбутнього, основаного на справедливості, добробуті й відповідальності своїх лідерів та інституцій. Незадоволення населення з приводу політики Януковича вилилося у Революцію Гідності на київському Майдані Незалежності.

Нове керівництво продовжує реформи в дуже складних умовах, коли Росія загарбала і опісля анексувала Крим та, озброюючи сепаратистів, розпочала агресію на Донбасі. Росія щодо України веде політику економічного залякування та поширює пропаганду з метою зображення України як країни, що не сталася.

Проте Україна, вважає американський експерт Вербоу, колишній заступник генерального секретаря НАТО, увійшла на шлях боротьби з корупцією та економічних реформ, приділяючи багато уваги правоохоронним, громадським і енергетичним питанням. Лише за два останні роки Україна провела більше реформ, ніж за попередні двадцять три. Створено, зокрема, органи влади, які займаються боротьбою з корупцією, зобов’язано кожного громадянина подати інформацію про своє майно, майно родичів у Україні і поза її кордонами.

Вершбоу звертає увагу на реформи в енергетичному екторі, в якому скорочено субсидії, закрито лазівки, які використовувались для корупції і покладено край енергетичній залежності від Росії.

Хоча багато вже зроблено, чимало залишається зробити, зокрема щодо децентралізації регіонів і покладення краю міжвідомчим конфліктам. Автор статті вважає, що при міжнародній підтримці Україна може мати успіх. Україні потрібна підтримка – підкреслює він – для подолання післярадянської спадщини. Україна заслуговує на дальшу політичну, економічну і військову підтримку, включно з можливістю надання смертоносної військової допомоги, якщо Росія і підтримувані нею сепаратисти продовжуватимуть агресію у Східній Україні, в результаті якої вже загинуло приблизно 10 тисяч людей.

Суверення, демократична Україна, яку на кожному кроці хоче підірвати своїми провокативними діями Росія, яка бажає її провалу, таки рухається вперед, незважаючи на всі перершкоди. Український народ знає з першої руки, як важко будувати демократію. Тому він заслуговує нашого запевнення, що він не залишений напризволяще, закінчує свої думки Александер Вершбоу на сторінці видання The Hill.

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