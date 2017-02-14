ЄС не повинен винагороджувати Україну за прогрес, який існує лише на папері - експерт центру CESP

ЄС не має сприймати заяви українських високопосадовців про те, що після Євромайдану країна досягнула значного поступу у порівнянні з десятиріччами безпосередньо після незалежності. До цього у статті, опублікованій на сайті аналітичного центру CEPS (Брюссель), одного з провідних у ЄС, закликав експерт цієї дослідницької установи Грант Костаньян (Hrant Kostanyan).

Той факт, що виглядаєш непогано у порівнянні із Ющенком та Януковичем, навряд назвеш достатнім приводом для святкування

"По-перше, досвід Грузії вказує, що зусилля, спрямовані на подолання корупції, найбільш ефективні у перші роки після революції. По-друге, той факт, що виглядаєш непогано у порівнянні із Ющенком та Януковичем, навряд назвеш достатнім приводом для святкування", - відзначив експерт.

Костанян наполягає: частина реформ, запроваджених після Євромайдану, працюють виключно на папері; Україна не побачила системних змін; державні інститути поступаються за силою впливу українських олігархів; корупція лишається широко поширеною; новостворені антикорупційні установи працюють не сумлінно, або зустрічають спротив системи.

Зробивши такі узагальнення, експерт закликає ЄС "не винагороджувати Україну за прогрес, який існує лише на папері".

Костанян підкреслює, що ЄС має бути готовим позбавити Україну підтримки у разі, якщо "українська еліта реально не візьметься за боротьбу із корупцією".

Експерт закликає ЄС "не винагороджувати Україну за прогрес, який існує лише на папері"

"Лише реформи можуть стати противагою позиції адміністрації президента США Трампа з приводу Росії, та допомогти ЄС зберегти санкції проти Росії та надалі покращувати Україну за допомогою фінансової та технічної підтримки. Зрештою, якщо Україна не посилиться, їй буде важко вистояти в умовах російського вторгнення, яке не зупинялось ні на хвилину", - пише експерт.

Матеріал, оприлюднений на сайті CESP, активно підхопили російські ЗМІ.

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