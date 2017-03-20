Найщасливіше живуть у Норвегії, задоволеність життям у США паде, українці серед найнещасливіших - звіт

Рейтинг оприлюднено з нагоди Міжнародного дня щастя 20 березня

Країни північної Європи створили найсприятливіші умови для щастя, вважають автори нового звіту агенції ООН, який вираховує рівень задоволеності життям.

Щасливі ті країни, в яких є здорова рівновага між традиційними показниками заможності й соціальним капіталом, що означає високий рівень взаємодовіри у суспільстві, низьку нерівність і впевненість в уряді.

​На верхівці списку: Норвегія, Данія та Ісландія. У першій десятці також опинилася Канада, Нова Зеландія та Австралія.

Україну помістили на 132 місце зі 155. З європейських країн лише у Греції падіння задоволеності життям в останні роки було більшим, ніж в Україні.

Дослідники вважають, що у Сполучених Штатах задоволених життям меншає.

У звіті за 2007 р. США були на третьому місці у рейтингу 35 країн - членів Організації з економічної співпраці та розвитку. За результатами 2016 року США опинилися на 14 місці.

Америка у списку залишається у сусідстві деяких інших заможних держав: Німеччина - 16 місце, Велика Британія - 19 місце.

Автори звіту враховують такі показники як ВВП на душу населення, рівень соціальної підтримки, тривалість життя, сприйняття корупції, а також такі важче вимірювані показники як свобода вибору в житті і рівень щедрості.

Рейтинг оприлюднено з нагоди Міжнародного дня щастя 20 березня.

Список формують на підставі щорічних опитувань понад тисячі людей у 155 країнах.

Деякі запитання дуже суб’єктивні: одне, наприклад, пропонує респондентам уявити себе на сходинках, де найвищі символізують краще, а нижчі - гірше життя.

Найгірше себе почувають мешканці Центральноафриканської республіки.

Криза у США і застій у Китаї

Автори звіту цього року окремо зосередилися на причинах падіння рівня задоволеності життям у Сполучених Штатах, яке реєструють усупереч постійному зростанню економіки.

Серед причин розчарованості у житті американців названо не економічні, а соціальні проблеми: зростання нерівності, корупцію, ізольованість та недовіру.

Один з авторів звіту, американський економіст Джефрі Сакс, каже, що "у той час як політики зосереджуються на тому, щоб підштовхнути економічне зростання, дані показують, що це хибний підхід".

Він припускає що дії нового президента Дональда Трампа можуть погіршити становище.

“Усі вони спрямовані на збільшення нерівності: зниження податків на верхівці, позбавлення людей медичного страхування”, - сказав Джефрі Сакс в інтерв’ю новинній агенції Reuters.

Дослідники також зауважують, що швидкий економічний розвиток у Китаї не додав щастя у тій країні (на 79-му місці).

Рівень задоволення життям китайців залишається майже незмінним у порівнянні з показником 25 років тому.

Росія на 49-тій позиції у списку, але рівень задоволеності життям там упродовж 2014-16 рр. зростав.

Звіт про рівень задоволеності життям оприлюднюють вже упродовж 5 років, і країни північної Європи завжди переважали на верхівці списку.

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