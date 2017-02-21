Transparency International: корупція – одна з причин насильницького екстремізму

В організації вважають, що корупція сприяє підриву громадських інститутів, які перестають контролювати екстремістські загрози

Організація Transparency International заявила, що корупція є однією з основних причин насильницького екстремізму. Неурядова організація, яка має за мету боротьбу з корупцією, вважає, що міжнародне співтовариство повинно приділяти пріоритетну увагу антикорупційній роботі в ході боротьби з такими екстремістськими угрупованнями, як «Ісламська держава» і «Боко Гарам».

В опублікованій у вівторок доповіді організація зазначає, що через корупцію в органах влади бойовики отримують можливість використовувати народне обурення в цілях вербування, управління потоками зброї і підриву громадських інститутів, у тому числі збройних сил, через що вони втрачають можливість контролювати екстремістські загрози.

Також «Ісламська держава» мала успіхи з приводу відсутності стабільності в Лівії з часу повалення уряду Муаммара Кадафі, хоча слід додати, що вона втратила чималу частину території, яку колись контролювала.

Transparency International каже, що «Ісламська держава» представляє себе такою, якими не є корумповані уряди на Близькому Сході:

«Месидж ІДІЛ дуже ясний: уряди при владі корумповані, сприяють інтересам невеликої частини населення, позбавленої представництва еліти. Вони не можуть гарантувати послуг своїм громадянам. ІДІЛ, навпаки, зосереджений на правосудді, доброму правлінні і забезпеченні послуг», сказано у звіті.

Transparency International каже, що ці гасла мають резонанс серед іракців і сирійців, які мали справу з «насильницьким іноземним втручанням і десятиліттями релігійної нерівності».

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