У Саудівській Аравії президент США зустрічається з мусульманськими лідерами

Президент США Дональд Трамп прибув у суботу до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяда в ході своєї першої закордонної поїздки на посаді глави держави. Разом з дружиною Меланією Трампа в аеропорту зустрів король Салман.

Після короткої розмови в аеропорту, саудівський король поїхав разом з президентом і першою леді автокортежем вздовж маршруту обезлюднених вулиць до готелю, де зупинилася високопоставлена американська делегація. Як в аеропорту, так і в столиці посилено заходи безпеки.

Очікується, що Дональд Трамп упродовж дня матиме переговори з лідерами Саудівської Аравії, перед тим, як відбудеться банкет з членами королівської родини.

У складі американської делегації - донька і з’ять президента Іванка Трамп і Джаред Кушнер.

У неділю президент США виступить з промовою на регіональному саміті в Ер-Ріяді, присвяченому головним чином боротьбі з екстремістськими угрупованнями. Саудівські офіційні особи назвали візит «історичним» через укладення важливих політичних і економічних угод. Також вони вказали на те, що приїзд Трампа посприяє спільній боротьбі з бойовиками-ісламістами.

Двосторонні відносини були напруженими через зближення колишнього президента Барака Обами з Іраном – регіональним конкурентом Саудівській Аравії.

Після відвідин Саудівської Аравії Трамп планує вирушити до Ізраїлю, Італії, Ватикана та Брюсселя.

Читайте також: Цього місяця Дональд Трамп, як президент, відбуде першу закордонну подорож

Адміністрація Трампа сподівається, що ці візити допоможуть йому зміцнити тісні зв’язки США з ключовими союзниками, особливо на Близькому Сході.

Дивіться також: Президент Трамп вирушає у свою першу закордонну поїздку. Перша зупинка - Саудівська Аравія