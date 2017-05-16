Ердоган обговорить з Трампом рішення США щодо озброєння сирійських курдів

Раніше президент Туреччини заявив, що рішення американського лідера суперечить «стратегічним» двостороннім відносинам





У вівторок, через тиждень після того, як президент США Дональд Трамп затвердив план щодо озброєння сирійських курдів, чим викликав обурення в Туреччині, американський лідер прийме в Білому домі президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.



Очікується, що їх переговори будуть в основному присвячені цим розбіжностям і більш широкому обговоренню конфлікту в Сирії.



США бачать в курдських загонів народної самооборони один з ключових елементів боротьби з «Ісламським державою» і зусиль щодо витіснення бойовиків з їх фактичної столиці, Ракка.



У той же час Анкара вважає членів загонів терористами через їх зв'язки з Робітничою партією Курдистану, яка протягом трьох десятиліть веде повстанську боротьбу на території Туреччини.



Ердоган заявив, що рішення про постачання американської зброї «суперечить нашим стратегічним відносинам з США».



При цьому минулого тижня він заявив, що розглядає свій візит до Вашингтона, як «новий початок в турецько-американських відносинах».

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