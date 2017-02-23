В Конгресі США презентували звіт про американську політику щодо України

В Конгресі США відбулась презентація звіту організації «Разом» «Американська політика щодо України: виклики та можливості».

Звіт містить аналіз перешкод, які стоять на шляху України до стабільності та дослідження гуманітарної кризи, яка виникла через російську агресію в Україні. Автори звіту запропонували конкретні рекомендації, як збільшити ефективність американської політики щодо України. В обговоренні взяли участь представники Національного Фонду за демократію та Національного Демократичного інституту.

Підтримка України, рекомендують автори звіту, повинна базуватись на трьох головних засадах: визнання, що безпека Східної Європи та стабільності є стратегічним інтересом США. Відданість захисту суверенітету України, її територіальної цілісності та права на самовизначення. Підвищення здатності України долати внутрішні виклики.

Дивіться також: Фільм "Гіркі жнива" про Голодомор в Україні покажуть у 45-ти країнах світу