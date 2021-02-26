Королева закликає британців «думати про інших» і погоджуватися на щеплення від COVID-19

Британська королева Єлизавета Друга розповіла про своє щеплення від коронавірусу і закликала інших залучатися до вакцинації.

94-річна королева та її 99 річний чоловік принц Філіп з огляду на вік опинилися у першій хвилі імунізації у Великій Британії і отримали перші дози вакцини у січні.

Оприлюднену відеорозмову королеви з розповіддю про її щеплення розглядають як підтримку масової вакцинації, у ході якої вже понад 18 мільйонів британців отримали принаймні одну дозу.

Треба думати про інших.

Королева розмовляла з представниками національної системи охорони здоров’я, які відповідають за вакцинації в країні.

Британський уряд цього тижня повідомив, що 11%-15% британців мають побоювання чи застереження щодо щеплень на тлі намагань досягти якомога вищого рівня вакцинації, щоб подолати пандемію COVID-19.

«Очевидно, що це важко для людей, якщо вони ніколи не робили щеплень, бо їм треба думати про інших, радше ніж про себе», - сказала королева, назвавши темпи вакцинації у Британії найвищими у світі.

Дослідження у Британії показують більшу кількість тих, хто не бажає робити щеплення, серед представників етнічних меншин, зокрема серед чорношкірого населення.

Британські урядовці висловлювали стурбованість поширенням через інтернет неправдивої інформації про вакцини і щеплення.

Принц Філіп, якому у червні виповнюється 100 років, цього тижня опинився у лікарні з інфекцією, яка, згідно з офіційними повідомленнями, не пов’язана з коронавірусом.

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