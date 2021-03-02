У США і ЄС говорять про координацію санкцій проти Росії у зв’язку з Навальним

У Європейському Союзі і Сполучених Штатах говорять про запровадження додаткових санкцій проти Росії, називаючи справу Навального прикладом порушення прав людини та застосування забороненої міжнародними угодами хімічної зброї.

Тим часом представники Організації об'єднаних націй закликали до міжнародного розслідування замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального і закликали негайно звільнити його з ув’язнення в Росії.

Необхідно терміново провести міжнародне розслідування, щоб встановити факти і прояснити обставини довкола отруєння Навального.

У разі оголошення санкцій Сполученими Штатами це будуть перші американські санкції проти Росії з боку нової адміністрації президента Джо Байдена.

Про наміри Вашингтона повідомляють, посилаючись на джерела в адміністрації, американська телемережа CNN, а також агентство Reuters, які кажуть, що це означатиме готовність Байдена до жорсткіших дій проти Москви у порівнянні з його попередником.

Адміністрація Дональда Трампа не запроваджувала санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням Навального попри те, що той інцидент назвали прикладом використання нервово-паралітичної отрути.

З Олексієм Навальним стався приступ у серпні 2020 року, коли він летів з сибірського міста Томськ до Москви. Літак здійснив термінову посадку і пасажира забрали до лікарні в Омську.

В російській лікарні не могли пояснити причину стану Навального, і через кілька днів його непритомного перевезли на лікування в Німеччині, де лікарі знайшли в його організмі сліди отрути.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляла, що в її уряду немає сумнівів у тому, що Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною збройного зразка класу "Новічок".

Висновки німецьких, французьких і шведських лабораторій підтвердила Організація заборони хімічної зброї, і у жовтні 2020 року ЄС запровадив санкції щодо кількох російських посадовців та установ у межах протидії «поширенню і застосуванню хімічної зброї».

Після багатомісячного лікування у Берліні Олексій Навальний 17 січня повернувся в Росію, і його одразу заарештували в московському аеропорту, а згодом йому присудили ув’язнення, змінивши покарання в іншій судовій справі, яку розкритикував Європейський суд з прав людини.

В ООН вимагають розслідування

Аґнес Калламар, спеціальна доповідачка ООН з питань незаконних страт і свавільних убивств, а також Ірен Хан, доповідачка з питань захисту свободи висловлювань, заявили, що отруєння Навального мало на меті «стати чітких сигналом, зловісним застереження, що такою буде доля будь-кого, хто буде критикувати, або виступати проти уряду».

Російська влада раніше відкинула звинувачення і заявляла, що в Росії не було підстав для розслідування того, що сталося з Навальним.

«З огляду на невідповідну реакцію влади в країні, на використання забороненої хімічної зброї, а також те, що виглядає як систематичні спроби замахів, ми вважаємо, що необхідно терміново провести міжнародне розслідування, щоб встановити факти і прояснити обставини довкола отруєння Навального», - цитує Аґнес Калламар агентство AP.

Каламар і Хан 1 березня оприлюднили свого листа, надісланого російському уряду у грудні і заявили, що виявлені лікарями та лабораторіями сліди отрути класу “Новічок” вказують на причетність державних служб.

Доповідачі наголосили у тому листі, що Навальний «в час замаху перебував під активним спостереженням уряду, що зменшує ймовірність застосування третьою стороною саме такої забороненої хімічної речовини без відома російської влади».

Раніше міжнародні журналістські розслідування виявили докази тривалого стеження російськими спецслужбами за Олексієм Навальним і навіть вказали на осіб та установи, які могли бути причетні до отруєння.

Президент Росії Володимир Путін фактично визнав, що за Навальним стежили, але, коментуючи звинувачення про отруєння, він напівжартома заявив, що, якби спецслужби хотіли його вбити, «то напевне вбили б справу до кінця».

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