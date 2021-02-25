Президент Зеленський наголошує на намірах вступу України в НАТО

Президент Володимир Зеленський повторив наголос на бажанні України вступити до Північноатлантичного альянсу, повідомивши про телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом у четвер 25 лютого.

Україна зараз має статус «партнера з розширеними можливостями» НАТО, що передбачає тісну співпрацю з оборонним союзом, але не дає Україні гарантій захисту, якими користуються лише члени оборонного союзу.

Наша найближча мета – ПДЧ.

Представники Альянсу неодноразово заявляли, що Україна має право вступу, але наголошували на важливих передумовах, серед яких досягнення українською державою певних політичних і військових стандартів.

«На сьогодні найбільш актуальним для України є питання перспективи отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Радий чути, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто, члени Альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ. Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це – насамперед зміцнення нашого оборонного сектору», – процитовано слова президента Зеленського в офіційному звіті про його розмову зі Столтенберґом.

ПДЧ (План дій щодо членства) є програмою приготувань країни до вступу в НАТО, про яку альянс і країна - майбутній член організації офіційно домовляються, коли є схвалена державами альянсу згода.

Єнс Столтенберґ, повідомляючи через Twitter про цю розмову з українським керівником, не згадав тему ПДЧ, наголосивши лише, що «ми залишаємося відданими справі зміцнення нашого тісного партнерства».

У повідомленні Столтенберґа також сказано, що «НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України», і що керівники обговорювали «важливість реформ та ситуацію з безпекою в Чорному морі».

Країни НАТО обговорювали надання Україні ПДЧ на саміті організації в Бухаресті у квітні 2008 року, але тоді не було досягнуто згоди, і лідери організації натомість заявили, що будуть готові у майбутньому прийняти Україну, а також Грузію.

2010 року тодішній президент Віктор Янукович проголосив, що Україна відмовляється від намірів вступу до НАТО і Верховна Рада проголосила курс на «позаблоковість».

В грудні 2014 після захоплення Росією Криму і початку бойових дій на Донбасі Верховна Рада відмовилася від «позаблокового статусу» України, і в новому законі “Про основи національної безпеки” одним із завдань української держави було названо «інтеграцію в євроатлантичний безпековий простір».

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