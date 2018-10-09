ФАП у Боденьках – “перша ластівка” медичної реформи на селі

Раніше у Боденьках мало хто чув, що таке телемедицина. А вона вже тут. Модернова будівля нового ФАПу, що виросла посеред кукурудзяних полів, скидається на інопланетний об’єкт. А всередині нафарширована щонайсучаснішим медичним обладнанням.

Боденчанин Олег Розка нещодавно переніс інсульт. І тепер частенько заходить сюди – тиск поміряти, взяти таблетки від гіпертонії. Сьогодні зробив ще й кардіограму. Серце в порядку, у лікарів немає запитань. Якби виникли – тоді зняту кардіограму можна відправити по вайфаю в київський кардіоцентр. Там фахівці розшифрують, поставлять діагноз і відішлють електронною поштою назад у Боденьки.

Новий ФАП годі й порівнювати з тим, що був тут раніше, – кажуть пацієнти.

«Ну, старий ФАП – там, пробачте, підлога провалювалася, страшно було заходити, а це новий будинок, нова постройка», - зазначає мешканець села Олег Розка.

Автоматичний геманалізатор за 5 хвилин видає аналіз крові – хочеш, загальний розгорнутий, хочеш – на цукор. Мешканець Боденьків Анатолій Ковальчук скаржиться – ніс не дихає, треба лягати на ЛОР-операцію. Раніше, аби зібрати необхідні аналізи, мусив би їхати в район, стояти в чергах. Тепер усе безплатно зроблять вдома, у його ж селі.

«Аналіз крові на цукор, підготовка до операції. Тут мені дали всі аналізи. Я тепер піду в обласну лікарню з готовими аналізами... Ми цього ФАПу чекали хтозна-скільки!», - задоволений Ковальчук.

Сімейний лікар Тетяна Попова постійно працює в амбулаторії у сусідньому Пірново. А сюди їздить приймати хворих раз на тиждень. Решту днів тут днює і ночує фельдшер. При ФАПі є службове житло.

«Умови- чудові! Це все новеньке, так, як повинно бути по стандартах... Тут у кожному кабінеті рукомийники, в кожному кабінеті кондиціонери, виставляється температура. Лампа бактерицидна. Це умови, в яких ми всі повинні працювати, в яких хотілося б працювати», - сказала вона в інтерв'ю "Голосу Америки".

Новенький ФАП запрацював з весни, а боденчани вже встигли до нього звикнути. І хочуть більшого. Кажуть – а де ультразвук? А чому не можна тут на місці зробити МРТ?

Цей перший «розумний» ФАП звели на гроші «Кока-коли». Реалізували модель, за якою підприємство - найбільший платник податків в обласний бюджет має право голосу, куди ці гроші спрямувати. Цю ж модель чиновники обіцяють застосувати знов, створивши мережу інноваційних сільських амбулаторій. Тож є надія, що боденківський ФАП не залишиться унікальною дивовижею, на яку приїздять глянути зі столиці. І що звикати до доброї медицини, слідом за боденчанами, зможуть і мешканці інших сіл по всій Україні.

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