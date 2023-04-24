Всесвітня продовольча програма ООН готова допомогти ЄС перемістити надлишок українського зерна

Всесвітня продовольча програма ООН (ВПП) висловила готовність допомогти ЄС позбутися надлишку українського зерна, що руйнує ринки Східної Європи, і доставити його до країн, які цього найбільше потребують, цитує директора глобального офісу ВПП у Брюсселі і Берліні Мартіна Фріка видання POLITICO.

Представники Європейської комісії зустрілися в неділю з представниками п’яти країн Східної Європи, щоб обговорити пропозиції щодо вирішення питання збільшення поставок українського зерна та інших харчових продуктів після того, як Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія запровадили заборону на їх імпорт.

«Доставка зерна найбіднішим людям у світі має вирішальне значення в умовах цієї глобальної продовольчої кризи. Ми транспортуємо зерно з України через Чорне море і готові працювати з Європейською комісією та державами-членами, щоб знайти рішення», — сказав Фрік у коментарях електронною поштою.

«Потреба Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) є значною, і ми маємо досвід роботи зі складною логістикою переміщення великих обсягів до країн, які цього потребують», — сказав він.

Коментарі Фріка прозвучали напередодні засідання Ради з питань сільського господарства та рибальства у вівторок, де п’ять країн - Болгарія, Угорщина, Польща, Словаччина та Румунія - винесуть пропозицію щодо закупівлі українського зерна ЄС у співпраці з ВПП і його транспортування до «третіх країн, які спочатку отримували ці вантажі з України і покладалися на них».

ВПП вже постачає продукти харчування, експортовані з України в рамках Чорноморської зернової ініціативи, угоди, укладеної за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, яка дозволяє обмежені поставки.

Напередодні Росія заявила, що більше не гарантуватиме безпечний прохід суден після 18 травня. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров цього тижня має зустрітися з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Нью-Йорку, для обговорення шляхів збереження Чорноморської зернової ініціативи.

Як раніше повідомляв Голос Америки, Країни «Групи семи» (G7) закликали в неділю до «подовження, повної реалізації та розширення» угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море, заявили міністри сільського господарства групи у спільному комюніке, яке цитує агентство Reuters.

«Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та як інструмент геополітичного примусу та підтверджуємо нашу прихильність діяти на знак солідарності та підтримувати тих, хто найбільше постраждав від використання Росією продовольства як зброї», — йдеться у комюніке, оприлюдненому за результатами дводенної зустрічі в Міядзакі, Японія.