Актуально
- Голос Америки
Фермери у Європі протестують через падіння цін на зерно у зв'язку з імпортом з України
Фермери зі сусідніх з Україною держав протестуть проти завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.
За допомогою тракторів перекрито рух транспорту через прикордонні пункти на кордоні між Румунією та Болгарією – такий протест влаштували фермери, намагаючись перешкодити українським вантажівкам із зерном, повідомляє CNN із посиланням на місцеві ЗМІ.
Фермери зібралися 7 квітня і перед Представництвом Євроуомісії у румунській столиці з постерами і хлібом в руках.
Протести і блокування КПП мають на меті домогтися компенсацій від Єврокомісії, оскільки імпорт українського зерна, яке є дешевше, ніж європейське, знизив внутрішні ціни та вдарив по продажах місцевих виробників, пояснює CNN.
Голос Америки уже повідомляв, що країни Східної Європи занепокоєні через дешеве зерно з України. Єврокомісію просили відстежувати український експорт - з таким проханням звернулися Румунія та Польща.
Роздратування фермерів зросло цього тижня - інформує CNN - після того, як Єврокомісія оголосила проект рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року, що спонукало міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика піти у відставку.
«Болгарія солідарна з Україною, але на аграрному ринку створюється локальний надлишок, тому що замість експортних коридорів наші країни стають складами», – цитує CNN повідомлення на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії із заявою міністра Явора Гечева.
CNN нагадує, що Україна називають «житницею Європи» завдяки значним обсягам зерна, яке вона виробляє. А через блокування чорноморських портів Росією після початку її повномасштабного вторгнення Україна транспортує частину зерна саме через Європу до кінцевих пунктів призначення.
Задля протидії загрозам глобальній продовольчій безпеці Європейська комісія створила так звані «смуги солідарності» для сприяння експорту зерна. Комісія також тимчасово скасувала мита та квоти на український експорт. За даними європейської асоціації фермерів Copa-Cogeca, це спричинило «великі ринкові викривлення» у сусідніх країнах.
У відповідь на занепокоєння фермерів З Болгарії, Польщі та Румунії Європейська комісія минулого місяця запропонувала заходи підтримки вартістю близько 61,3 мільйона доларів, «щоб компенсувати постраждалим фермерам економічні втрати через збільшення імпорту».
«Збої в торгівлі, спричинені російською агресією, не повинні відбуватися за рахунок фермерів із сусідніх країн», — йдеться в заяві Комісії.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Голос Америки
Секретні документи з ймовірного витоку даних у США з січня “висіли” на платформі відео гри Minecraft - розслідувачі Bellingcat
Фотографії із ймовірного витоку засекречених документів у США ще з січня були розміщені на сервері популярної у світі відео гри Minecraft – Discord (популярній серед онлайн-гравців платформі обміну повідомленнями). Такими є результати розслідування від міжнародної групи Bellingcat, аналітики якої відстежили часову шкалу опублікованих документів.
У Minecraft грають мільйони гравців по всьому світу. А документи із ймовірного витоку були розміщені на сервері під назвою “Minecraft Earth Map”. Після короткої онлайн-перепалки про Minecraft Maps і війну в Україні один із користувачів Discord відповів: «Ось, у вас є деякі документи з витоку», додавши 10 документів зокрема про Україну, деякі з яких мали гриф «Цілком таємно».
За інформацією розслідувачів, із мережі Discord фотографії поширилися на інші сайти, такі як 4Chan. І вже потім з’явилися у Телеграмі, Твіттері та згодом у ЗМІ, першим з яких в США було видання The New York Times. Публікації в NYT передували повідомлення на кількох російських каналах у Телеграмі.
Bellingcat свідчить, що жоден документ, який аналізувала група, не був відсканований, а скоріше сфотографований. На фото – карти гарячих точок в Україні, таких як Бахмут і Харків, графік доставки західних боєприпасів в Україну, а також карти та каталоги засобів протиповітряної оборони України, включаючи календар витрат боєприпасів. Перша знайдена Bellingcat версія була опублікована в Telegram-каналі «Донбасская девушка» 5 квітня о 21:29 за українським часом.
Про подальші зміни, внесені у фотографії, за інформацією Bellingcat свідчать, зорема, показники роздільної здатності, відмінності у цифрах не збігаються, інтервали між ними та літерами, які є “занадто великими, щоб відповідати шрифту”.
Як повідомляв Голос Америки, Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах та ЗМІ. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.
В Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України. Так прокоментував ситуацію Українській службі Голосу Америки радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За інформацією Голосу Америки, оприлюднені у соцмережах папери, схожі на документи, не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри у звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.
Дивіться також:
- Голос Америки
Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку секретних військових документів
Міністерство юстиції США розпочало розслідування ймовірного витоку секретних військових документів, розповсюджених у соцмережах. Повідомлення про ймовірний витік засекречених даних про підготовку України до контрнаступу раніше почав вивчати також Пентагон.
Як повідомляє CNN, розслідування Мін’юсту США розпочалося в той момент, коли в п’ятницю з’явилися нові повідомлення про документи, що охоплюють дані про підтримку України (поставки зброї, навчання українських військ, кількість військових), а також секретну інформацію про ключових союзників США, таких як Ізраїль, дані про операції найманців групи Вагнера в Африці, розвіддані про зв’язки ОАЕ з Росією тощо.
Офіційні особи США розповіли виданню, що серйозно ставляться до ймовірного витоку. “Поки що вони здаються справжніми, і немає серйозних причин сумніватися в тому, що документи насправді такі, якими вони видаються. Офіційні особи США вважають, що їх оприлюднення є серйозним порушенням”, - інформує CNN.
Подібно до паперів, опублікованих раніше, п’ятничні публікації також були фотографіями роздрукованих зім’ятих документів. Усі мали грифи секретності, деякі позначку “цілком таємно” – найвищий рівень секретності.
Як повідомляв Голос Америки, в Україні ймовірний витік інформації щодо можливого наступу ЗСУ, про який першим повідомило видання New York Times вважають “нічим іншим, як інформаційною операцією Росії” і впевнені, що це не становить ризик для планів Збройних сил України.
Так прокоментував ситуацію Українській службі Голосу Америки радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
За інформацією Голосу Америки, оприлюднені у соцмережах фотографії документів не містять інформації про конкретні бойові плани з можливого контрнаступу України, про те, де і коли ЗСУ планується розпочати його. Експерти сходяться на думці у тому, що до публікації цифри принаймні у деяких звітах були суттєво змінені, зокрема, занижено російські втрати і завищено втрати українських військових.
За інформацією CNN, на окермих докуменах є позначки про те, що вони також були надані посадовцям розвідувального альянсу 5 країн - США, Австралії, Канаді, Нової Зеландії та Великобританії.
Натомість агенція Reuters повідомляла, що за витоком секретних військових документів США, ймовірно, стоїть Росія або проросійські елементи.
Дивіться також:
Рухатися вночі і спричинювати хаос в російському тилу - американський генерал у відставці змоделював можливий сценарій для України
Теоретично змоделювавши імовірну тактику поведінки українських військ, колишній командувач армією США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Марк Гертлінг озвучив власні міркування щодо ймовірного сценарію дій для протистояння російській агресії.
Хаос у тилу ворога
“Дуже швидко, стрімко просуватись на невеликих ділянках, щоб потрапити у тил російських військ. І створення якомога більшого хаосу у тилу ворога”, - сказав генерал Гертлінг, коли його попросили озвучити, що зробив би він, працюючи на місці українських генералів.
Таке припущення військовий аналітик зробив під час онлайн-дискусії “Переналаштований світ: наслідки війни Росії проти України”, що тривала з ініціативи програми Російських та євразійських досліджень Університету Джорджа Мейсона.
Підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночіМарк Гертлінг
“Сполучені Штати робили це під час Другої світової війни у кількох випадках, - додав Гертлінг. - Я маю на увазі, що підручники з історії розкажуть вам про деякі підрозділи, які були спеціально навчені рухатися вночі”.
За інформацією генерала, Україна має набагато більше можливостей нічного бачення, ніж Росія. Але він також порадив знайти спосіб оволодіти універсальною здатністю нічного бачення для українських військових сил і зокрема для конкретних підрозділів, які зможуть потрапити за лінію фронту для “створення хаосу в російському тилу”. “Я не знаю точних даних розвідки, щоб спрогнозувати, де найкраще атакувати. Але я знаю, що стратегічна мета президента Зеленського – повернути територію, не віддати росії жодного клаптика території”, - сказав генерал Гертлінг.
Проблеми і переваги генерала Залужного
Роздумовуючи на реаліями роботи генерала Валерія Залужного, генерал Гертлінг відзначив, що в очільника ЗСУ наразі “набагато більше проблем”, ніж зазвичай було в інших військових високопосадовців “у звичайному бою”. До цього причетні велика кількість абсолютно нового для підлеглих військових обладнання та пов’язані з цим ланцюжки поставок, тренування у країнах НАТО, розвідувальна інформація.
Суттєвою перевагою для Залужного Гертлінг назвав те (використовуючи неформальну мову), що його ворог [російські війська, - ред.]- “відстій”.
Генерал також зауважив, що У Європі є кілька місць, про які кожного дня, будучи командувачем армії США в Європі, він отримував розвіддані - Придністров’я, Нагорний Карабах, Осетія та Абхазія, Криму та Донбас.
"Путін зацікавлений у безперервних конфліктах"
Гертлінг наголосив, що Путін зацікавлений у безперервних конфліктах, і демократичні сили та уряди повинні уважно за цим стежити.
Якщо Путіну дозволять зберегти “відкушене” у вигляді мирного договору, то, я думаю, це створить проблеми в майбутньомуМарк Гертлінг
“Це несправедлива війна. І якщо йому дозволять зберегти “відкушене” у вигляді мирного договору, то, я думаю, це створить проблеми в майбутньому”, - каже Марк Гертлінг.
Генерал дав ще декілька оцінок ситуації в Україні, але на запитання, чим закінчиться війна відповів: “Не знаю. Війна може закінчитися сьогодні або через роки, або в будь-якій точці між цими двома”.
Дивіться також:
- Голос Америки
Президент Байден привітав християн західного обряду з Великоднем
«Ми з Джилл приєднуємося до християн у всьому світі у святкуванні Великодньої неділі, дня надії та радості, оновлення та відродження. Вона знаменує кінець Великого посту, періоду жертвоприношень і роздумів», - йдеться у привітанні президента Байдена, розміщеному на сайті Білого дому.
Байден зазначив, що під час Великого посту, а особливо у Страсну п’ятницю, "вони тримали у своїх серцях усіх, хто страждає від загроз насильства та переслідувань, горя та ізоляції, хвороби, бідності та інших труднощів".
«Сьогодні ми надсилаємо пасхальне послання про те, що ніщо, навіть смерть, не зрівняється з силою віри, надії та любові. І ми пам’ятаємо про жертву Ісуса? і знову зобов’язуємося любити Бога всім серцем і любити своїх ближніх, як самих себе, приймаючи Його заклик ставитися один до одного зі співчуттям», - написав президент Байден.
Християни західного обряду цього року святкують Великдень 9 квітня, а східного – через тиждень, 16 квітня.
Іванна Климпуш-Цинцадзе про те, в якому форматі міжнародний трибунал буде найбільш ефективним. Відео
Масштаби російських звірств у Маріуполі – це тисячі Буч, і тисячі Ізюмів, і керівництво Росії врешті-решт притягнуть до відповідальності за ці злочини – переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС.
Форум