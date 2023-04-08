Фермери у Європі протестують через падіння цін на зерно у зв'язку з імпортом з України

Фермери зі сусідніх з Україною держав протестуть проти завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.

За допомогою тракторів перекрито рух транспорту через прикордонні пункти на кордоні між Румунією та Болгарією – такий протест влаштували фермери, намагаючись перешкодити українським вантажівкам із зерном, повідомляє CNN із посиланням на місцеві ЗМІ.

Фермери зібралися 7 квітня і перед Представництвом Євроуомісії у румунській столиці з постерами і хлібом в руках.

Протести і блокування КПП мають на меті домогтися компенсацій від Єврокомісії, оскільки імпорт українського зерна, яке є дешевше, ніж європейське, знизив внутрішні ціни та вдарив по продажах місцевих виробників, пояснює CNN.

Голос Америки уже повідомляв , що країни Східної Європи занепокоєні через дешеве зерно з України. Єврокомісію просили відстежувати український експорт - з таким проханням звернулися Румунія та Польща.

Роздратування фермерів зросло цього тижня - інформує CNN - після того, як Єврокомісія оголосила проект рішення про продовження безмитного та неквотованого імпорту українського зерна до червня 2024 року, що спонукало міністра сільського господарства Польщі Генрика Ковальчика піти у відставку .

«Болгарія солідарна з Україною, але на аграрному ринку створюється локальний надлишок, тому що замість експортних коридорів наші країни стають складами», – цитує CNN повідомлення на сайті Міністерства сільського господарства Болгарії із заявою міністра Явора Гечева.

CNN нагадує, що Україна називають «житницею Європи» завдяки значним обсягам зерна, яке вона виробляє. А через блокування чорноморських портів Росією після початку її повномасштабного вторгнення Україна транспортує частину зерна саме через Європу до кінцевих пунктів призначення.

Задля протидії загрозам глобальній продовольчій безпеці Європейська комісія створила так звані «смуги солідарності» для сприяння експорту зерна. Комісія також тимчасово скасувала мита та квоти на український експорт. За даними європейської асоціації фермерів Copa-Cogeca, це спричинило «великі ринкові викривлення» у сусідніх країнах.

У відповідь на занепокоєння фермерів З Болгарії, Польщі та Румунії Європейська комісія минулого місяця запропонувала заходи підтримки вартістю близько 61,3 мільйона доларів, «щоб компенсувати постраждалим фермерам економічні втрати через збільшення імпорту».

«Збої в торгівлі, спричинені російською агресією, не повинні відбуватися за рахунок фермерів із сусідніх країн», — йдеться в заяві Комісії.

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